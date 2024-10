Catanzaro, si aprono nuovi spazi nei cimiteri cittadini

“Un passo alla volta, com’è normale quando si affrontano problemi rimasti a marcire per anni, ma alla fine i cimiteri di Catanzaro riacquisteranno la dignità che meritano i luoghi consacrati alla memoria dei defunti”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale Raffaele Serò, il quale fa sapere che è tutto pronto per procedere, attraverso la piattaforma MEPA, all’affidamento dei lavori di costruzione di 74 nuovi loculi nel cimitero del quartiere Lido. Un intervento che potrà essere realizzato grazie a risorse esclusivamente comunali.

“È invece grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione – continua Serò – che il Comune ha ottenuto poco più di 190mila euro sui 200mila richiesti da palazzo De Nobili e che verranno spesi per ulteriori interventi. In particolare, verranno costruiti nuovi loculi nel cimitero di Santa Maria, 70/80 in ragione degli spazi disponibili e nuovi piccoli ossari in tutti e quattro i cimiteri cittadini. Insomma – conclude Serò – il lavoro di questa Amministrazione continua a produrre i suoi frutti, con nuovi spazi che si aggiungono a quelli già realizzati e che metteranno la parola fine al drammatico problema del congestionamento dei cimiteri cittadini. Si sta lavorando anche sul nuovo regolamento di polizia mortuaria e altre novità che arriveranno quanto prima e attesteranno una volta di più il buon governo della giunta guidata da Nicola Fiorita”.