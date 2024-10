Nuovo riconoscimento internazionale per l’artista Mario Loprete, IL BIKINI DI GIOVANNA, scultura di cemento, esposta insieme a moltissime opere dello stesso artista presso il DADADA Beach Museum di Montauro (Catanzaro), è stata nominata per il prestigioso THE PUSHCART PRIZE, premio letterario americano che ha visto tra i suoi partecipanti e vincitori i migliori poeti e scrittori statunitensi.

Continua così il percorso artistico internazionale di Mario Loprete. Negli ultimi anni il suo progetto IN CEMENTO VERITAS è stato esposto in importanti locations istituzionali, gallerie e musei, ed è stato pubblicato su circa 600 riviste e magazines internazionali e sulle riviste ufficiali delle migliori università mondiali, Harvard University su tutte. Loprete si sta distinguendo nel panorama dell’arte contemporanea internazionale attraverso l’uso innovativo dei materiali e una visione unica dell’arte urbana. Il suo lavoro si colloca all’incrocio tra pittura e scultura, esplorando temi di memoria, identità e trasformazione urbana. Il Pushcart Prize è un premio letterario americano pubblicato dalla Pushcart Press che premia la migliore “poesia, narrativa breve, saggi o quant’altro letterario” pubblicata dalle piccole case editrici nell’anno precedente. I redattori di riviste e piccole case editrici sono invitati a presentare fino a sei opere da loro presentate. Le antologie delle opere selezionate sono state pubblicate annualmente dal 1976. La Pushcart Press ha ricevuto il Carey Thomas Prize for Publisher of the Year del 1979 da Publishers Weekly. La serie del Pushcart Prize è stata onorata con l’Ivan Sandrof Lifetime Achievement Award dal National Book Critics Circle nel 2005 e il Poets & Writers/Barnes & Noble Writers for Writers award nel 2006.