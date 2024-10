Riccio dà il benvenuto al nuovo Questore di Catanzaro: “La sua passione per il calcio, simbolo di storia e tradizione, evidenzia un forte legame con il territorio”

“Siamo lieti di accogliere il dottor Giuseppe Linares, nuovo Questore di Catanzaro, che oggi ha ufficialmente assunto la guida della Questura del capoluogo regionale”.

Lo dichiara Eugenio Riccio, consigliere comunale e capogruppo della Lega a Palazzo dei Nobili e presso la Provincia di Catanzaro.

“Le prime parole del Questore Linares ci ispirano fiducia e ci fanno sperare in un maggiore impegno da parte dei professionisti della sicurezza della Questura e delle Forze di Polizia, che ogni giorno lavorano per garantire la legalità e contrastare la criminalità. L’esperienza che Linares ha maturato sul campo infonde nei cittadini un rinnovato senso di sicurezza e speranza per il futuro del nostro territorio.

Particolarmente significativo è stato il suo richiamo alla Catanzaro dei tempi di Palanca, conosciuta e apprezzata in tutta Italia, così come la sua proposta di un nuovo ‘modulo di gioco’ per affrontare la criminalità ci fa sperare in un approccio innovativo e incisivo nel contrasto alle sfide attuali.

Sono convinto che la collaborazione tra Prefetto, Questore e Sindaco possa diventare una forza strategica vincente nelle politiche di sicurezza. Da parte nostra, come amministratori locali, siamo pronti a offrire il nostro contributo, instaurando un dialogo costruttivo e rappresentando quella politica ‘buona’, che vuole distanziarsi chiaramente da quella ‘cattiva’ che ancora, purtroppo, trova spazio nelle istituzioni.

Benvenuto, Questore Linares – conclude Riccio – in una città che ha bisogno di sentirsi sempre più protetta e che aspira a uno standard di sicurezza adeguato ai tempi moderni, per promuovere una socialità più serena e inclusiva.”