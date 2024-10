Catanzaro, Veraldi: “Chiesta audizione comandante polizia locale su rotazione funzionari”

“In qualità di presidente della Commissione vigilanza e controllo ho richiesto al comandante della Polizia locale, Vincenzo Ruocco, di intervenire in audizione per apprendere quali misure siano state adottate o quali intendimenti siano in cantiere per quanto riguarda l’obbligatoria rotazione dei funzionari del suo settore. Si tratta di un adempimento previsto per legge per le pubbliche amministrazioni e che, quindi, deve essere messo in pratica in tutti gli ambiti dell’amministrazione comunale.

Una misura che risponde agli obblighi in materia di anticorruzione ma, allo stesso tempo, è uno strumento di salvaguardia dell’efficienza amministrativa e dello stesso percorso professionale di ogni singolo dipendente. Questa esigenza vale ancor di più in un settore strategico e particolarmente esposto come quello della Polizia locale, dove è indispensabile scongiurare i rischi di incrostazioni burocratiche e di preservare sempre il massimo rigore in termini di trasparenza.

Alcuni episodi accaduti nel corso dell’ultimo anno, su tutti la vicenda Conad su Corso Mazzini, in cui la Polizia locale ha recitato un ruolo importante, evidenziano l’opportunità di chiarire quale sia la posizione assunta a tutela stessa dei funzionari, per cui mi auguro che dal comandante Ruocco giunga conferma positiva per essere audito in commissione”.