Catanzaro: disagi in viale Emilia per interventi Sorical

L’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da parte di Sorical che dalle ore 12 di oggi, per effettuare un intervento di manutenzione su un tratto di rete idrica che alimenta la linea Corace, sarà sospesa l’erogazione idrica dall’impianto di potabilizzazione per il tempo necessario al completamento dei lavori. Il servizio verrà ripristinato alle ore 15 con successiva normalizzazione. Possibili disagi, in modo particolare, per le utenze ricomprese nella zona di viale Emilia.