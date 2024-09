Pietro Falbo eletto presidente Unioncamere Calabria, Fiorita: “Saprà dare contributo per far crescere il sistema Calabria”

“Rivolgo le mie più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro a Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo, per la sua elezione alla guida di Unioncamere Calabria. Un incarico prestigioso e un compito impegnativo lo attendono, ma non ho dubbi che egli saprà assolvere ai suoi doveri con il piglio e la competenza già ampiamente dimostrati al vertice dell’Ente camerale con sede nel capoluogo. Pietro Falbo non ha mai fatto mancare la sua disponibilità nel pianificare e realizzare iniziative che, come Amministrazioni, ci hanno visti partner, contribuendo a garantirne il successo e dunque le ricadute positive per la città. Sono certo che anche da questa nuova postazione, il neo presidente di Unioncamere saprà dare il suo contributo per far crescere più complessivamente, in efficienza e qualità, il sistema Calabria”. È quanto afferma in una nota il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.