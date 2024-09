Un entusiastico avvio per l’anno accademico della Scuola di Teatro “Enzo Corea”

Ieri pomeriggio, presso la sede della Scuola di Teatro “Enzo Corea” in Via De Grazia a Catanzaro, è stato inaugurato l’anno accademico con una straordinaria affluenza di pubblico, tra cui bambini, adolescenti, giovani e adulti, tutti accomunati dal desiderio di scoprire i nuovi corsi di teatro. Il calore e l’energia positiva si sono subito respirati grazie alla presenza degli insegnanti Claudia Olivadese, Pasquale Rogato, Vincenzo Lazzaro, Gianpaolo Negro, Franco Corapi e il direttore artistico Salvatore Emilio Corea, che hanno accolto con entusiasmo i tanti partecipanti. La giornata è stata non solo un’opportunità per conoscere meglio l’offerta didattica, ma anche un momento di condivisione e confronto. Gli insegnanti, con passione, hanno illustrato le proposte formative suddivise per fasce d’età – dai più piccoli ai più grandi – sottolineando l’importanza di un percorso teatrale che coinvolga sia la creatività sia la disciplina, fondamentali per costruire competenze artistiche e professionali. Particolarmente emozionante è stata la partecipazione degli allievi della scuola, che con il sorriso e un’energia contagiosa hanno accolto i nuovi arrivati, trasmettendo la gioia di intraprendere un percorso ricco di esperienze e scoperte. Questo spirito di accoglienza ha reso evidente quanto la Scuola di Teatro “Enzo Corea” sia non solo un luogo di apprendimento, ma anche una comunità dove la passione per la recitazione diventa un veicolo per crescere insieme, sia sul palcoscenico che nella vita quotidiana. Da quasi quarant’anni, Edizione Straordinaria Soc. Cooperativa, fondatrice della scuola, si impegna nella promozione del teatro in tutte le sue forme: dalla recitazione alla regia, dalla scenografia alla scrittura creativa, coinvolgendo artisti di tutte le età e background. La missione educativa della scuola non si limita alla formazione degli attori, ma si estende alla creazione di un teatro che sia veicolo di cultura, sperimentazione e innovazione. La Scuola di Teatro “Enzo Corea” si conferma così un pilastro fondamentale per la città di Catanzaro, un punto di riferimento per la crescita culturale del territorio, con un’offerta pedagogica che abbraccia non solo il teatro dei ragazzi, ma anche nuove forme di espressione come il teatro di strada e il teatro-danza. L’evento di inaugurazione ha sottolineato, ancora una volta, quanto il teatro possa essere una festa collettiva, un’esperienza di gioia condivisa tra chi insegna, chi apprende e chi si lascia ispirare da un’arte che da sempre ci permette di esplorare e vivere la nostra umanità. A impreziosire ulteriormente la serata è stata la presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, e del Presidente del Consiglio Comunale, Gianmichele Bosco, testimoniando così l’attenzione e il sostegno delle istituzioni verso questa importante realtà culturale cittadina.