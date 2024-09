AMC: “Funicolare Catanzaro chiusa per lavori di manutenzione, ma tardano ad arrivare le risorse della Regione Calabria”

“La funicolare di Catanzaro è stata temporaneamente chiusa per consentire interventi urgenti di potenziamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti e delle opere infrastrutturali. Tali lavori sono necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza, previste dal D.P.R. 753/80, e dalle indicazioni dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), peraltro già emanate nel lontano 2019 e mai sanate.

Tuttavia, i lavori non hanno ancora avuto inizio poiché il Comune di Catanzaro, proprietario dell’impianto, è in attesa da moltissimi mesi della copertura finanziaria da parte della Regione Calabria. Gli uffici tecnici comunali, insieme a quelli regionali competenti in materia di Segretariato, Programmazione, Turismo e Mobilità, sono impegnati nella definizione dell’iter procedurale per l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all’avvio dei lavori.

Nel frattempo, per limitare i disagi agli utenti, il Comune di Catanzaro, in collaborazione con la società partecipata AMC, ha attivato un servizio sostitutivo tramite autobus.

A fronte dei momentanei disagi, i lavori previsti mirano, dunque, a migliorare l’efficienza del servizio e a rilanciarne la centralità nell’ambito dei servizi urbani, in linea con la più ampia visione dell’amministrazione volta a promuovere una mobilità più sostenibile e a ridurre i consumi energetici legati ai trasporti.

Per quanto attiene ai presunti disservizi delle navette sostitutive della funicolare nella fascia oraria 7.00-7.30, si precisa che le stesse sono state effettuate regolarmente come previsto dal documento di servizio dei conducenti (foglio di corsa), dal sistema di monitoraggio della flotta e dall’impianto di videosorveglianza.

Relativamente alla questione della stazione intermedia, si precisa che AMC, al fine di agevolare l’utenza per l’acquisto dei titoli di viaggio in occasione de La Notte Piccante, ha garantito un ulteriore servizio all’utenza di Piano Casa, aprendo l’ufficio amministrativo di biglietteria della stazione intermedia, con le sole funzioni di relazioni al pubblico e vendita dei titoli di viaggio.

Inoltre, in merito alle bike, le stesse sono regolarmente custodite e conservate presso la sede amministrativa di AMC, sono sempre messe a disposizione dell’utenza (anche mediante il format online BIKEBOX sul sito aziendale) in base alla relativa richiesta e sono state trasferite dalla sede di monte della funicolare per due ordini di motivi importanti: conservazione e tutela del patrimonio e sicurezza dei passeggeri in quanto possibili elementi di intralcio alle vie di esodo in occasione di un’eventuale emergenza.

Infine, per quanto riguarda l’infopoint, attesa la chiusura temporanea della funicolare e nell’ottica di snellire ed implementare le procedure di acquisto dei titoli di viaggio anche in modalità digitale, AMC ha in itinere un progetto più ampio e capillare di punti a diretto contatto con l’utenza in virtù della nuova indagine di soddisfazione della clientela, la cui partenza è prevista in tempi brevi”.

Lo comunica in una nota la AMC Spa.