Catanzaro EcoFest, tutto pronto per la seconda edizione dedicata al tema dell’ambiente

Si terrà dal 3 al 6 ottobre la seconda edizione del Catanzaro EcoFest, manifestazione organizzata dall’associazione Alma Rinata e nata con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’ambiente. Il filo conduttore di questa edizione sarà la Sostenibilità, Difesa e Valorizzazione del Territorio.

Una manifestazione che ha come partner principali la Energy Green spa ed il GAL Serre Calabresi ed i patrocinio di Regione Calabria, Presidenza Del Consiglio Regionale, Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Comune di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Università Magna Graecia e Alta Formazione UMG, Unindustria Calabria, CRISEA (Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’Innovazione Rurale), FAI-Delegazione di Catanzaro, associazione Plasticfree, Ordine degli Agronomi di Catanzaro, Ordine degli Architetti di Catanzaro.

Si inizia giovedì 3 ottobre 2024 con un convegno su “Profitto e Sostenibilità”, con inizio alle ore 9.30 nella Sala delle Culture del Palazzo Provincia Catanzaro. A moderare l’incontrò sarà il giornalista Paolo Di Giannantonio. Sono previsti collegamenti con la Base Artica del CNR e con l’astronauta, Colonnello Walter Willadei; mentre in presenza, ci saranno come relatori il Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare e Climatologo, Daniele Mocio; Simonetta Giordani dell’Associazione Civita di Roma; Antonio Mazzei di Fincalabra spa e Andrea Brunetti, amministratore delegato Green Energy Spa.

Alle ore 16.30, sempre del 3 ottobre, nella Sala Gissing del Complesso Monumentale del San Giovanni si terrà una tavola rotonda moderata da Stefano Alcaro, professore ordinario dell’UMG su “Sostenibilità nel settore agro-alimentare, produzioni di qualità e ricerca scientifica”.

A seguire, sempre nel chiostro del San Giovanni, ci sarà una degustazione di prodotti tipici a cura del GAL Serre Calabresi ed ARA Calabria.

Alle ore 18.00, invece, nelle Gallerie del San Giovanni ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica inedita dal titolo “Il comandante di dirigibili: Giuseppe Paonessa” a cura di Erminia Fioti, una serie di scatti eccezionali fatti dal Generale nei primi anni del’900 con i dirigibili N1 ed Esperia, immortalando luoghi a lui cari, come la città di Catanzaro e il suo paese natìo Gimigliano.

Insieme alla mostra ci sarà l’esposizione delle immagini del contest fotografico “Catanzaro Coast to Coast” con la premiazione delle 2 foto vincitrici. Sarà possibile visitare le gallerie grazie alla collaborazione dell’Associazione Catanzaro è la mia città.

Venerdì 4 ottobre, al mattino, ci saranno i laboratori per gli studenti all’interno dell’Istituto Professionale per l’industria e Artigianato “Ferraris”.

Alle ore 16.30, nella sala conferenze del Museo del Complesso Monumentale del San Giovanni ci sarà una tavola rotonda sul tema “Salvaguardia del Territorio e del Paesaggio” moderata dal giornalista Paolo Di Giannantonio, con un collegamento con Barbara Davidde, prima soprintendente nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo. Tra i partecipanti, l’Ordine degli Architetti di Catanzaro, il documentarista RAI Domenico Gambardella e lo scrittore Francesco Bevilacqua, oltre gli interventi di Gloria Samà, capo delegazione FAI Catanzaro e Nicola Sestito, segretario regionale e referente provinciale associazione Plasticfree.

Sabato 5 ottobre, alle ore 07.30, al Parco della Biodiversità, prevista una lezione di pilates matwork e mobility a cura dell’esperta fitness Teresa Spadafora.

Alle ore 16.00, in Villa Margherita sarà organizzata una Festa Ecologica con laboratori per bambini

dai 6 ai 10 anni di età, merenda km zero ed un magico spettacolo di bolle con il clown Pascal Slava.

La manifestazione si concluderà domenica 6 ottobre nel centro storico con una Dog Walking, passeggiata ecologica con i propri fedeli amici a 4 zampe, accompagnati da una guida turistica dell’associazione Guide Turistiche della Calabria ed un istruttore cinofilo del Centro Cinofilo Due Mari.

Partner dell’iniziativa: assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, ARSAC, BB Promo Service, Fitness Zone, Il Piatto Giusto, associazione Catanzaro è la mia città, Hotel Guglielmo e Guglielm City Spa.

Per visionare il programma completo: www.catanzaroecofest.com