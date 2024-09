Lamezia, l’amministrazione comunale presenta il progetto definitivo di riqualificazione del parco pubblico di San Pietro Lametino

Domani martedì 24 settembre, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Pietro Lametino, si terrà un incontro pubblico per presentare ai cittadini il progetto definitivo di riqualificazione del parco pubblico, nell’ambito dell’intervento di valorizzazione del centro storico di San Pietro Lametino.

Il nuovo parco, che si estenderà su un’ampia superficie, rappresenterà un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità di Lamezia Terme. Sarà infatti progettato per diventare uno dei parchi più importanti e attrezzati della città, con un’offerta variegata di spazi dedicati al tempo libero, alla cultura e alle attività sportive. Tra le novità previste, vi saranno aree gioco per bambini, percorsi fitness all’aperto, campi sportivi polivalenti, oltre a zone destinate al relax e alla socializzazione. Non mancheranno spazi verdi curati, ideali per passeggiate, pic-nic e momenti di tranquillità immersi nella natura.

Grazie alla sua estensione e alle sue molteplici destinazioni d’uso, il parco non sarà solo un luogo di svago, ma anche un motore di aggregazione sociale, capace di rispondere alle esigenze di tutte le fasce di età, dalle famiglie ai giovani, fino agli anziani. Il progetto ambisce a far rivivere il centro storico, inserendosi in una visione più ampia di rigenerazione urbana, che punta a rendere San Pietro Lametino un polo attrattivo per residenti e visitatori.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante incontro per scoprire i dettagli del progetto, che non solo migliorerà la qualità della vita del quartiere, ma contribuirà a valorizzare il patrimonio ambientale e culturale di Lamezia Terme.