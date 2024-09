Pd Catanzaro: a Taverna dal 20 la festa regionale dell’Unità

La montagna e le aree interne della Calabria saranno al centro della festa dell’unita’ regionale del Partito Democratico, in programma a Taverna, patria del pittore Mattia Preti, uno dei più grandi artisti italiani del Seicento, le cui opere sono conservate in diversi musei del mondo e di cui anche a Taverna si possono ammirare importanti pezzi artistici. Un altro paese interno, dunque, dopo la conferenza programmatica tenuta nei mesi scorsi a Soveria Mannelli, sarà sede della tre giorni di analisi e proposte, voluta e organizzata dalla segreteria regionale del Partito Democratico della Calabria, sui diversi temi messi in agenda, in un confronto aperto anche con altre forze politiche e sindacali. Il programma – secondo quanto reso noto – prevede l’apertura del villaggio democratico per venerdì 20 settembre, alle ore 16.00, alla presenza del segretario regionale, Nicola Irto. Seguirà il dibattito “La partecipazione democratica e il finanziamento pubblico della Politica nell’era digitale” a cui parteciperà il tesoriere nazionale Michele Fina; alle ore 18.00 si parlerà di “Green communities, comunità energetiche rinnovabili nella transizione energetica e ambientale per una nuova sostenibilita’ e rigenerazione territoriale” a cui parteciperà Annalisa Corrado, membro della segreteria nazionale, mentre alle 19.00 sarà la volta del dibattito “Lavoro, salario minimo, reddito di dignità: un nuovo sistema di welfare per il contrasto alle poverta’ e marginalizzazioni” a cui parteciperà Antonio Misiani della segreteria nazionale. Sabato 21 settembre si inizierà con la presentazione del libro “Chi mi ama mi voti. Storie, riflessioni e dialoghi su marketing e politica” di e con Domenico Petrolo, per poi passare al dibattito, curato dalla Conferenza delle Donne Democratiche della Calabria, “Violenza maschile sulle donne. Cultura e relazioni di potere, quali soluzioni?” a cui parteciperà Valeria Valente; alle 18.00 si discuterà di “Un mondo a parte: Sindaci di montagna e dei borghi in Calabria” con la partecipazione di Antonio De Caro, per poi chiudere la giornata con il confronto su “Salute e diritti: la sfida della Sanità di prossimità” a cui parteciperanno Marco Sarracino e Sandro Ruotolo, entrambi membri della segreteria nazionale.