ANIA: riunione Regionale a Catanzaro sull’Emergenza Abitativa in Calabria e in Italia

Si è tenuta oggi a Catanzaro la riunione regionale di ANIA, sotto la presidenza del Segretario Regionale, Dott. Emanuele Cannistrà, alla quale hanno partecipato tutti i responsabili provinciali.

Durante l’incontro, è stato illustrato e discusso il documento dal titolo: “La Casa è Diventata un Lusso per Pochi: L’Emergenza Abitativa in Calabria e in Italia”, che analizza la critica situazione abitativa nel Paese e propone interventi strutturali per fronteggiare la crisi.

Nel documento presentato, è emerso come l’accesso alla casa, un tempo considerato un diritto fondamentale, sia oggi diventato un privilegio per pochi.

Le difficoltà legate all’aumento dei prezzi degli immobili, alla stagnazione dei salari e alla speculazione immobiliare hanno creato un grave divario sociale, lasciando sempre più persone senza un’abitazione dignitosa.

Il Segretario Regionale Cannistrà ha sottolineato la necessità di un massiccio intervento statale, paragonabile a un vero e proprio “Piano Marshall per la casa”, volto a risolvere le carenze abitative.

Il documento, che è stato accolto con grande attenzione dai partecipanti, propone una serie di misure urgenti, tra cui:

– Investimenti nella costruzione di nuove case popolari per rispondere alla crescente domanda abitativa.

– Finanziamenti per la ristrutturazione del patrimonio abitativo esistente, spesso degradato e insufficiente a garantire condizioni di vita dignitose.

– Misure per contrastare la speculazione immobiliare e regolamentare il mercato degli affitti brevi, che ha contribuito a ridurre l’offerta di case a lungo termine.

Il Segretario della città metropolitana di Reggio Calabria, Dott. Vincenzo Leotta, ha espresso apprezzamento per l’analisi dettagliata e le proposte concrete contenute nel documento. Al termine della discussione, ha proposto di trasmettere tale documento alle autorità competenti, tra cui i Sindaci dei capoluoghi di provincia, la Regione Calabria e il Ministero delle Infrastrutture, affinché possano valutare e approvare le misure indicate.

L’emergenza abitativa in Calabria ed in Italia rappresenta una crisi che richiede interventi immediati e incisivi. ANIA, attraverso questo documento, intende contribuire a una riflessione ampia e condivisa per individuare soluzioni concrete e durature. La casa è un diritto fondamentale, e l’ANIA si impegna affinché torni ad essere accessibile a tutti, senza distinzioni di reddito o status sociale.