40ª “ Ponte Corace-Tiriolo ” conferenza stampa di presentazione, sabato 14 settembre “Casa della Cultura” – Tiriolo (Cz)

Com’è noto mancano oramai pochi giorni al riecheggiare del rombo dei motori di questa avvincente e tradizionale competizione automobilistica di velocità in salita che, dopo un’assenza che si protrae dall’ottobre 2009 (ndr la prima, ideata e organizzata dal locale Automobile Club di Catanzaro, risale invece all’oramai lontano ottobre 1964) riaccenderà i motori i prossimi 21 e 22 settembre sul tradizionale tracciato che, tra tanti tornanti e brevissimi rettilinei, dalla frazione Pratora arriva al centro di Tiriolo.

La formula della gara, lo ripetiamo, prevede una prima giornata, il sabato, in cui -con inizio alle ore 9,00 – si svolgeranno due manche dedicate alle qualifiche e una seconda, la domenica in cui – alle ore 9,30 – si assisterà allo start delle ostilità sportive. La novità di questa edizione è costituita dal fatto che non solo il sabato, ma anche la domenica di gara, le manche saranno due.

Queste due giornate in pista saranno precedute da una, quella di venerdì 20 in cui, dalle ore 12,30 alle 19,00 circa, presso l’oleificio Torchia in contrada Pratora, si svolgeranno le necessarie operazioni di accreditamento dei piloti e verifiche tecniche delle auto in gara.