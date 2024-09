Catanzaro, Corsi e Costanzo a Sergi: “Sua maggioranza ha bocciato la gestione del ‘sistema’ ambiente”

“Il prode consigliere comunale Danilo Sergi, che da due anni a questa parte non ci è sembrato un cuor di leone, ha sentito il bisogno fisiologico di difendere il dimissionario dirigente del settore Ambiente. È bene che i cittadini conoscano la sequenza degli eventi in modo tale che abbiano una visione complessiva della vicenda. Il famigerato e sgangherato bando sui rifiuti, revocato dopo che ne sono emersi marchiani errori, è stato partorito dal ‘sistema’ del settore Ambiente: tanto dalla parte politica (ossia, assessore) quanto da quella tecnica (dirigente e Rup). Lo smemorato Sergi dovrebbe ricordare che nel corso di una riunione di una commissione allargata alla totalità dei consiglieri (di maggioranza e di minoranza) e alla presenza dei sindacati, sia l’assessore Arcuri sia il dirigente Dominianni avevano strenuamente difeso il bando tanto da dichiarare (ci sono registrazioni e il verbale) che, in caso di ritiro dello stesso, si sarebbero dimessi. Noi non abbiamo chiesto le dimissioni né dell’assessore, né del dirigente e né del Rup. Per quanto riguarda queste ultime due figure, l’organo preposto a valutare il loro operato è solo e soltanto il Nucleo di Valutazione. Per quanto riguarda l’assessore Arcuri, non le abbiamo chieste perché, se vale il principio della coerenza, il passo indietro dovrebbe farlo in autonomia visto quanto ha solennemente dichiarato in commissione.

Oltre al bando rifiuti, nelle scorse settimane il ‘sistema’ del settore ‘Ambiente’ – questa volta lato verde pubblico – si è reso protagonista di un altro fattaccio: la potatura di un albero in un’area privata in via Bambinello Gesù. Una vicenda che, come minimo, presenta tutti gli estremi per la configurazione del danno erariale e per cui sono stati presentati i dovuti esposti alle autorità competenti. Il consigliere Sergi dovrebbe prendersi la briga di consultare il verbale della commissione che si è occupata del tema e scoprirà che membri della maggioranza hanno votato l’atto d’indirizzo, affinché siano assunti i provvedimenti necessari nei riguardi del Rup e del Dec del verde pubblico. In definitiva, è una parte consistente della maggioranza di cui fa parte lo stesso Sergi ad aver sfiduciato la ‘gestione’ del settore Ambiente. Probabilmente, il consigliere è stato ‘indotto’ a questa difesa d’ufficio in cambio di interventi nelle vie a lui più care. È davvero paradossale che l’unico rappresentante del Movimento Cinque Stelle al Comune di Catanzaro, un partito nato sotto le effigi della trasparenza e dell’onestà, per non perdere la poltrona preferisca fare il servo di un consigliere regionale di Forza Italia. Per quanto ci riguarda, una richiesta la facciamo per davvero: il sindaco Fiorita deve mettere ordine al caos che si è creato nel settore Ambiente. Il dazio di questa inefficienza non può essere pagato dai cittadini”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali di Catanzaro, Antonio Corsi e Sergio Costanzo.