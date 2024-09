Incendi, Ciciliano: “Usare i droni è stata una splendida intuizione. In Calabria centro logistico protezione civile molto avanzato”

“C’è stata qui una grandissima riduzione del numero degli incendi e c’è stata questa splendida intuizione dell’utilizzo dei droni che vengono ormai visti, come è giusto che sia, sempre meno in maniera sperimentale e sempre più come organici al discorso della governance del territorio. E se c’è stata questa riduzione è di tutta evidenza che quanto fatto ha funzionato. I risultati sono eccezionali”.

Così Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile a Catanzaro dopo avere visitato il polo logistico della Protezione civile regionale, centro nevralgico del sistema calabrese.

“Ho visto un centro logistico molto avanzato – ha aggiunto Ciciliano – e tanti funzionari appassionati che con i volontari che contribuiscono e contribuiranno senz’altro a quelle che sono le attività di gestione delle emergenze e alle attività di previsione e di prevenzione in questa terra. Una regione fatta per tre lati dal mare che però ha delle caratteristiche molto simili ai Passi Dolomitici. Sono delle specificità che esistono soltanto qui ed in maniera flessibile è giusto approcciare tutto questo per trovare le soluzioni più adeguate”. Assieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto, Ciciliano si è intrattenuto con il personale che gestisce la ‘control room’ inaugurata con l’operazione Tolleranza zero, un grande occhio elettronico, supportato dai droni, che scruta la Calabria per segnalare gli incendi”.