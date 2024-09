Catanzaro, torna a riunirsi il Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio, Gianmichele Bosco, ha convocato l’assemblea civica in seduta straordinaria e in prima convocazione per il prossimo 5 settembre alle ore 13:00 nella sala Concerti di Palazzo De Nobili. La seconda convocazione è prevista per il giorno successivo alle ore 14:00.

All’ordine del giorno dei lavori, oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e delle comunicazioni dello stesso Bosco, la variazione al bilancio di previsione 2024-2026 relativa ad Agenda Urbana 21/27 e l’affidamento ad AMC SpA del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della primaria nel periodo settembre-dicembre 2024. I restanti tre punti riguardano il riconoscimento di altrettanti debiti fuori bilancio.