Lamezia, l’amministrazione comunale: “Bene avvio dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sul torrente Cantagalli”

Grande soddisfazione si esprime da parte dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme – si legge in un comunicato stampa dello stesso ente – per la consegna dei lavori inerenti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul torrente Cantagalli in Lamezia Terme avvenuta nella giornata del 29 agosto 2024.

Si tratta di un importante intervento portato avanti dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della regione Calabria unitamente al Consorzio di Bonifica della Calabria.

Il quadro economico dell’intervento è pari ad euro 3.210.000,00 ed i lavori, che presumibilmente inizieranno la prossima settimana con durata contrattuale di 360 giorni, sono stati aggiudicati all’impresa Gaeco Service S.r.l.

E’ un importante segnale di attenzione per il territorio lametino in un settore di grande allarme stante le tante criticità idrogeologiche esistenti nei territori e va ad affiancarsi ai 6 interventi, tutti risolutori di gravi problemi, che il Comune di Lamezia Terme sta portando avanti in vari punti della città grazie al finanziamento di complessivi euro 5.500.000 ottenuto dall’ente con fondi PNRR.