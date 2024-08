Viabilità cittadina: partiranno da domani a Catanzaro i lavori di asfalto di via Carlo V, via Marincola Pistoia e un tratto di via Cilea

Come annunciato nei giorni scorsi, da domani, martedì 27 agosto, partiranno i lavori di rifacimento dell’asfalto sulle strade: Via Carlo V, via Marincola Pistoia e un tratto di via Cilea. I lavori riguarderanno l’intera carreggiata, in seguito alla proficua interlocuzione tra Comune ed Enel, che su quelle strade ha recentemente effettuato importanti interventi.

L’Amministrazione comunale informa inoltre che grazie alla disponibilità del management di AMC e, in particolare, dell’amministratore unico, Perrone e del direttore generale, Brancaccio, per limitare i disagi conseguenti agli interventi programmati, i residenti nelle vie interessate e quelle limitrofe potranno usufruire gratuitamente del parcheggio Amc di Bellavista nei giorni dei lavori. In considerazione dell’eccezionalità della circostanza, gli aventi diritto possono esporre, all’ingresso del parcheggio, qualsiasi documento utile che ne attesti la residenza.

Nello specifico questo sarà il programma:

VIA CARLO V (secondo tratto da innesto bretella proveniente dal Ponte Bisantis) – VIA MARINCOLA PISTOIA (tratto da Porta di Marea a Via Cilea) – VIA CILEA (il primo tratto per circa 100 metri) saranno interessate dai lavori da martedì 27 agosto a venerdì 30 agosto nella fascia oraria 07:00 – 18:00.

Durante i suddetti giorni per consentire i lavori non si potrà parcheggiare ambo i lati, appunto perché mezza carreggiata sarà chiusa con i mezzi dell’impresa che rimuoverà il vecchio asfalto e collocherà il nuovo, per poi invertire e passare a lavorare all’altra metà di carreggiata, quindi il transito sarà sempre garantito alterandolo a volte lungo il margine destro ed altre volte lungo quello sinistro.

VIA MARINCOLA PISTOIA (tutta fino alla fine incrocio Via della Stazione)

da lunedì 2 settembre a giovedì 5 settembre nella fascia oraria 07:00 – 18:00.

Anche qui, durante i lavori non si potrà parcheggiare ambo i lati, metà carreggiata sarà chiusa per rimuovere il vecchio asfalto e mettere il nuovo, per poi invertire e passare all’altra mezza carreggiata.

Durante l’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione Comunale chiede la cortese collaborazione dei cittadini, in particolare dei residenti a non sostare nella fascia oraria 07:00 – 18:00.