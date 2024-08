Catanzaro, lavori di asfaltatura in città, Manuela Costanzo: “Viabilità e sicurezza per i cittadini”

La consigliera comunale Manuela Costanzo: “È con grande soddisfazione che accolgo l’avvio dei lavori di asfaltatura su Via Carlo V, Via Marincola Pistoia e un tratto di Via Cilea, previsti a partire dal 27 agosto. Questi interventi, lungamente attesi, sono essenziali per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina, rendendo le nostre strade più sicure e accessibili per tutti. Questa iniziativa dimostra un’attenzione dell’amministrazione comunale verso le esigenze del territorio, e per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Nicola Fiorita, che ha saputo dare priorità a un’opera così importante.”

Prosegue Costanzo: “Un ringraziamento va anche al Capo di Gabinetto Pasquale Squillace, per il suo prezioso lavoro di coordinamento che ha permesso di organizzare al meglio le attività, riducendo al minimo i disagi per i cittadini. Inoltre, esprimo la mia gratitudine al dirigente del Settore Lavori Pubblici, che ha seguito il progetto con grande professionalità, assicurando che i lavori siano eseguiti in modo accurato.”

Conclude: “Il rifacimento completo della carreggiata garantirà non solo una viabilità più fluida, ma anche una maggiore sicurezza per tutti coloro che percorrono queste strade. È un passo avanti per la nostra città, che conferma l’impegno dell’amministrazione a migliorare concretamente la qualità della vita dei nostri concittadini.”