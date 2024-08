“Alla scoperta del bel canto” a Martirano Lombardo: protagonisti i maestri Antonio Pugliano, baritono e il pianista Eugenio Aiello.

Grande successo di pubblico a Martirano Lombardo, ieri sera, per il concerto “Alla scoperta del bel canto” che ha visto quali protagonisti i maestri Antonio Pugliano, baritono e il pianista Eugenio Aiello.

Lo spettacolo, di forte spessore culturale, è stato organizzato da Clemente Aiello, che ha coinvolto i due maestri, entusiasti di poter portare l’arte musicale e canora dell’opera, per la prima volta, a Martirano Lombardo

La numerosa ed entusiata partecipazione del publico, che ha gremito la sala polifuzionale martiranese, ha decretato il successo, non scontato, della manifestazione.

Soddisfatti i due maestri e Clemente Aiello che con caparbiatà ha portato avanti il suo progetto, dimostrando, qualora ve ne fosse stato bisogno, che il “bel canto” e l’opera lirica sono vivi, moderni e hanno attraversato il tempo e lo spazio vedendo nascere e scomparire mode e modi che non le appartengono.

Nel dicembre del 2023, il canto lirico italiano è stato inserito nella lista dei “Patrimoni culturali immateriali dell’umanità”: la proclamazione è avvenuta in occasione della 18esima sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco in Botswana.

In particolare, il “bel canto” è una tecnica di canto virtuosistica che si è sviluppata in Italia tra il tardo XVI e l’inizio del XIX secolo. Questa tecnica è caratterizzata dal un passaggio dalle note gravi alle acute dall’ agilità nell’ornamentazione e nel fraseggio e dalla concezione della voce umana come strumento.

Il termine “bel canto” significa letteralmente “bel canto” e si riferisce a un’arte e una scienza della tecnica vocale. Tra i principali esponenti di questo stile ci sono compositori come Rossini, Donizetti e Bellini, che hanno scritto opere che richiedevano una grande abilità tecnica ed espressiva e che hanno dominato la scena operistica all’inizio del XIX secolo.