Catanzaro, Sapore di mare, il Porto in festa ieri sera con lo spettacolo Rewind 90. Stasera appuntamento con le Celebrity Stars e domani grande chiusura con i Gipsy Kings di Pablo Reyes

Una festa straordinaria con un’affluenza senza precedenti per la quarta serata di Sapore di mare 2024. Ieri l’area del Porto ha accolto una folla infinita e festosa che ha preso parte all’appuntamento con la musica dell’ultimo decennio del secolo scorso: Rewind ’90 ha ripercorso quel periodo attraverso le hit che hanno fatto ballare una generazione e che ancora oggi divertono come il primo giorno.

La conferma è stata nei tantissimi che si sono lasciati andare ai ritmi disco proposti, con una partecipazione non solo numerica, divertita, riempiendo in ogni angolo il villaggio di Sapore di mare. L’animazione della serata si è giocata tutte le carte a sua disposizione per trasformare la quarta serata di questa seconda edizione in una sorta di capodanno versione estiva: fuochi d’artificio, le mascotte di Pikachu e Sonic, gadget colorati e luminosi distribuiti tra il pubblico, e tanta buona musica – ma anche una organizzazione impeccabile che ha saputo fare fronte soprattutto in termini di sicurezza a una tale e inaspettata partecipazione – sono state la chiave del successo di una serata che difficilmente potrà essere dimenticata.

Con grande affluenza anche per gli stand dell’area food, la serata era come di consueto iniziata con il “talk” organizzato insieme all’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro: ieri sera era stato il turno della dottoressa Elisa Mazza che ha relazionato sugli “Aspetti nutrizionali e funzionali del pomodoro”. A introdurla è stato il giornalista Gabriele Rubino.

Il programma di domani, 14 agosto. Mentre per stasera nel villaggio al Porto di Catanzaro si attendono le protagoniste di Celebrity Stars, l’omaggio alle grandi hit al femminile della musica pop, dagli anni ’70 a oggi, da Lady Gaga a Sia, Britney Spears, Katy Perry, Spice Girls e Dua Lipa, Sapore di mare – la manifestazione ideata da Antonio Ursino e realizzata con il supporto della Presidenza del Consiglio regionale, di Flag Ionio 2, Unione europea, Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Calabria – Calabria Straordinaria, Comune di Catanzaro, Umg, insieme alle associazioni Carpe diem e Il Cilindro, e alla Proloco di Catanzaro -, si prepara per l’ultima grande serata di questa edizione. Domani sera nell’area del Porto ci sarà l’esibizione di una storica band internazionale, i Gipsy Kings con Pablo Reyes, uno dei suoi fondatori. La figura di Reyes è stata essenziale nel plasmare il successo di questo iconico gruppo musicale: con il suo immenso talento e la sua inestimabile esperienza, Pablo ha contribuito in modo significativo al suono unico e allo stile distintivo della band, con riff di chitarra per danze irresistibili, un mix di suoni gitani dalla forte personalità flamenca. È proprio grazie a questa originale proposta, appassionata ed esplosiva di fianco a una scaletta ricchissima, che il gruppo riesce a coinvolgere ogni genere di pubblico, riuscendo a trovare nei live la massima espressione del suo potenziale.

Quello con i Gipsy Kings di Pablo Reyes sarà un vero e proprio viaggio musicale dove spiccano tutte le hit di sempre della tradizione gitana, da “Bamboleo” a “DjobiDjoba”, da “Un amor” a “La quiero” comprese le amatissime cover italiane e internazionali di “Volare (Nel blu dipinto di blu)”, “My way”, “Hotel California” e tante altre.

Per quanto riguarda la sezione dei talk, l’ultima “puntata” è affidata al professore Giuseppe Caruso dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che spiegherà “Le potenzialità produttive della Calabria nel settore della birra artigianale”.

Ultima, ma non in ordine di importanza, l’area food di Sapore di mare, dove, come per tutte le serate della programmazione, è possibile apprezzare i vari tipi di cuoppo – con calamari e gamberetti, o solo calamari, o frittura di paranza -, e poi ancora i primi, la paella, gli arrosticini di pesce, le pizze, i panini e i dolci. A sancire la chiusura ci saranno i fuochi pirotecnici di Sapore di mare, mentre il djset di DJ Sanny saluterà il pubblico rinviandolo alla prossima edizione.