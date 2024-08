Lamezia Terme, Nino Tindiglia denuncia le tempistiche non adeguate all’apertura del nuovo anno scolastico

Dalla sede regionale di Lamezia Terme, il coordinatore regionale della Gilda degli Insegnanti, Nino Tindiglia denuncia le tempistiche non adeguate all’apertura del nuovo anno scolastico: “Ormai è diventato un rito che si ripete ogni anno e che peggiora, al limite dell’impossibile e del sovrumano, che si regge in piedi solo per l’abnegazione e il lavoro senza neanche rispettare ore di lavoro giornaliere o riposi settimanali, in questa rovente estate da parte di tutto il personale degli USR, gli ATP, il personale ATA nelle segreterie delle scuole, e per il sindacato nelle sedi costretto ad assistere i colleghi in questa situazione confusionaria, per non parlare poi della tensione che accumulano i docenti in attesa dell’assegnazione provvisoria, di una nomina per immissione in ruolo, di un incarico a tempo determinato che segnerà il loro l’impegno per tutto l’anno scolastico in apertura.”

Prosegue Tindiglia: “Ormai da anni scrivo di questi temi chiedendo un miglioramento delle operazioni e delle tempistiche per consentire una più tranquilla e regolare fase di apertura dell’anno scolastico. Invece, assisto inerme e nervoso al peggioramento delle condizioni pur essendoci le condizioni per migliorarle e quindi lasciare per ultimi quelle poche operazioni conclusive, quali la nomina dei supplenti a completamento dell’organico. Ho anche fornito delle indicazioni su quali sono gli interventi che possono essere fatti, tutti a costo zero, senza aggravio di spesa.

Li elenco: