Autonomia differenziata, Manuela Costanzo replica alla Lega: “Ecco come parlare senza esprimere la propria posizione”

“Parlare di autonomia differenziata senza esprimere la propria posizione? Fatto. In questo singolare primato sono riusciti i colleghi consiglieri leghisti Riccio, Concolino, Costa e Laudadio in una nota in risposta alla consigliera Palaia che criticava la recente uscita del Presidente del Consiglio regionale Mancuso in cui invitava i Rettori ad esprimersi sugli effetti della legge Calderoli.

I leghisti hanno scelto di non esprimersi utilizzando una sfilza di argomenti di ‘rimpallo’ su alcune scelte fatte dal PD negli anni passati (la modifica del tutolo V della Costituzione) e rispetto a cui lo stesso centrosinistra locale e nazionale ha fatto mea culpa assumendo oggi posizioni di chiara e netta presa di distanza.

C’ero anche io, insieme alla collega Palaia, alla manifestazione nazionale lo scorso aprile a Napoli contro l’autonomia differenziata quando ancora il ddl Calderoli non era stato neppure calendarizzato in Parlamento e, dunque, quando era il momento davvero utile in cui decidere da che parte stare e come schierarsi.

Non c’era il Presidente Mancuso e non c’era nessuno dei leghisti nostrani che oggi non sanno cosa dire.

Adesso, tardivamente e strumentalmente (deve essere scattato un alert sulla perdita di consenso che questo argomento implica) si assiste a salti carpiati e a giravolte sull’argomento. Ma, appunto, solo adesso a legge approvata!

Questo è quanto.

Il resto di quanto scritto dai consiglieri leghisti sulla collega Palaia, a cui non serve certamente la mia difesa, mi ha molto meravigliata perchè anche loro come me frequentano ogni giorno gli uffici comunali, le commissioni e le riunioni e dunque dovrebbero sapere che l’istituzione dell’isola pedonale permanente, per come ha più volte pubblicamente affermato dal Sindaco Fiorita è solo rinviata per garantire la messa a terra di tutte le richieste scaturite dagli incontri avuti con i rappresentanti delle categorie coinvolte a dei residenti, prima tra tutte un utilizzo più intenso ed esteso della funicolare che, come appunto dovrebbero sapere i leghisti, è al centro di un importante intervento di manutenzione e di un’azione di ammodernamento che consentirà il maggior servizio richiesto. Con riferimento alla ipotesi di un parcheggio sotto l’area Nicholas Green, mi meraviglia ancora che proprio Riccio e colleghi, presenti come me non ricordino che Palaia era radicalmente contraria all’ipotesi (i verbali lo testimoniano) ed infine ancora mi sorprende che sempre i leghisti non sappiano che il parcheggio al piano terra del Politeama non è decollato perché all’indomani della sua apertura sono stati saccheggiati gli ascensori, con la sottrazione del quadro elettrico e di altre importanti parti di impianti.

Ad oggi, mi sono informata, sui stanno reperendo le risorse per ripristinarli.

Ecco. Io sono presente in comune tutti i giorni e queste informazioni, nella mia qualità di consigliere comunale sono a mia conoscenza senza grossa difficoltà. Ma forse non dovrei sorprendermi rispetto a chi, nell’esercizio delle proprie funzioni, è troppo distratto a scrivere comunicati mistificatorii che distolgono l’attenzione dal tema dell’autonomia differenziata che, con mio grande rammarico, non ci ha visti fin da subito tutti insieme coinvolti e uniti nell’osteggiarla”.