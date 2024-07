Lamezia Terme, De Biase (FI): “Vicenda TARI: Chiarezza e Responsabilità nelle Scelte Amministrative”

“A seguito della discussione e dell’approvazione delle delibere del Consiglio Comunale del 18 luglio sulla questione TARI, e tenuto conto delle recenti notizie riportate dalla stampa, è stato ritenuto opportuno, in virtù del ruolo ricoperto, rapportarsi con la parte governativa per affrontare la problematica in oggetto. Si desidera quindi rassicurare i cittadini sui risultati positivi ottenuti, che evidenziano l’impegno dell’amministrazione nel garantire equità e trasparenza.

Sono stati ottenuti importanti risultati come l’innalzamento della soglia reddituale per l’esonero TARI per i pensionati, che ora è stata portata a 8.000/10.000 euro per i pensionati soli e a 15.000/16.000 euro per quelli con altri componenti del nucleo familiare. Questo permette a un numero maggiore di utenti di usufruire del beneficio. Inoltre, l’aumento della riduzione percentuale TARI dal 30% al 50% per i soggetti beneficiari della legge 104 art. 3 comma 3 consente un rilevante risparmio per le persone con disabilità.

È stata introdotta una riduzione TARI sulle seconde case, offrendo un risparmio significativo a molti proprietari di abitazioni non utilizzate. La riduzione TARI nei tre anni successivi alla gestione commissariale ha portato a una diminuzione complessiva per il triennio di circa il 4% per i nuclei familiari e dell’1,2% per le utenze non domestiche, nonostante un’inflazione del 15,7%, garantendo così un risparmio effettivo di circa il 20%.

Inoltre, la determinazione degli importi riversati sui cittadini è stata fissata a 11.843.559 euro, sebbene il calcolo con metodologia Arera permettesse di riversare fino a 12.320.023 euro, garantendo così un risparmio di quasi 500.000 euro per i cittadini. Anche il costo del servizio è stato quantificato in 13.470.332 euro, inferiore al costo standard delle linee guida, che era di 13.644.123 euro, con una diminuzione di quasi 200.000 euro.

Questi dati dimostrano l’impegno dell’amministrazione nel fornire fatti concreti e verificabili, evitando incertezze contabili e garantendo una gestione trasparente e responsabile. Chi amministra ha il dovere di offrire alla città proposte e idee basate su norme ed equilibri contabili, sostenendo un sano governo e l’applicazione corretta delle norme amministrative. Questo è il motivo per cui si presentano ai cittadini dati amministrativi solidi, fondati su fatti concreti e documentati, a differenza delle speculazioni contabili poco approfondite”. Lo afferma in una nota il Coordinatore di Forza Italia Lamezia Terme, Salvatore De Biase.