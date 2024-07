Il cordoglio del sindaco di Lamezia Terme, Mascaro, per la scomparsa del maestro Aldo Mercuri

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, il più sincero e sentito cordoglio per la scomparsa del Maestro Aldo Mercuri. La nostra Città perde non solo uno sportivo pluripremiato e un atleta affermato ma soprattutto un mentore che ha influenzato profondamente la vita di molti giovani.

Aldo Mercuri è stato prima di tutto un esempio di integrità e dedizione. La sua intransigenza, unita a un profondo senso di giustizia e rispetto, ha forgiato non solo atleti, ma persone consapevoli dell’importanza del comportamento corretto e del rispetto reciproco. Il suo lavoro come maestro di karate ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità sportiva e educativa.

I diversi riconoscimenti di cui il Maestro Mercuri è stato investito, di cui si ricorda tra gli ultimi in ordine di tempo la nomina come preparatore atletico e docente federale della nazionale italiana di karate dalla federazione mondiale WUKF (World Union of Karate), hanno sempre testimoniato non solo la sua eccellenza come tecnico sportivo, ma anche il suo impegno costante per l’elevazione dei valori educativi e morali dello sport.

Il Maestro Mercuri ha insegnato ai suoi alunni che “il karate è una via per vivere una vita onesta e sana”, come recita un principio fondamentale di questa arte marziale. Con i valori dell’onestà, del rispetto e della perseveranza, ha guidato molti giovani verso una crescita personale che trascende la semplice preparazione atletica, trasformandosi in un vero e proprio cammino di vita.

Appassionato di sport, egli ha incarnato l’essenza del vero leader e modello di riferimento, capace di influenzare positivamente le vite dei suoi allievi, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare le future generazioni.

Con profondo rispetto e gratitudine, ci uniamo, quindi, al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto l’onore di condividere con lui il percorso della vita”. Lo afferma in una nota il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.