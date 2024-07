L’International Street Food 2024 approda a Catanzaro

ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. La nuova edizione è ripartita grandiosamente, forte del successo riscosso lo scorso anno. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro Street Food. Ancora una volta, anche in questa tappa, saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e rispetto delle norme igieniche e sanitarie, sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival.

Ogni sera il pubblico, in Piazza Rossi, verrà intrattenuto da un importante cast artistico, per tre giorni di musica e divertimento: il 14 luglio dalle ore 21.00 ci sarà il concerto dei “Survivors Rock Band” (promosso da Pro Loco Catanzaro). Il 15 luglio alle ore 21.00 andrà in scena “La Zingara” una commedia brillante in due atti con Pietro Procopio. Il 16 luglio alle 20.30 sarà la volta della VI edizione delle “Storie di Catanzaresi che lasciano il segno” a cura di Catanzaroinforma.it, mentre alle 22.30 si svolgerà la “Festa per i 20 anni di Catanzaroinforma.it “ con il concerto degli Adika Pongo.

“Siamo giunti all’8° anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci stiamo rimettendo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’ International Street Food è tutto questo e molto altro ancora: con i nostri eventi intendiamo valorizzare tipicità e tradizioni, che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L’entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo molto felici del grande successo che sta riscuotendo l’edizione 2024”. – afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il “Re dello Street Food”, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada).

“Accogliamo con entusiasmo l’VIII Edizione dell’International Street Food 2024, dal 14 al 16 luglio, in sinergia con la nostra Festa Patronale di San Vitaliano. Questo evento rappresenta un’opportunità importante per Catanzaro di esaltare tradizioni culinarie e cultura locale proveniente da tutta Italia. La presenza di food truck da tutta Italia e birrifici artigianali di eccellenza renderà questa manifestazione un viaggio sensoriale tra profumi e sapori. L’Amministrazione comunale è determinata a integrare elementi religiosi e culturali, valorizzando il cibo di strada come attrattore chiave per promuovere il nostro territorio. Insieme ad altre iniziative, la valorizzazione sul food fa parte di una destination Plan, ormai prossimo alla realizzazione, che mira a potenziare la Catanzaro Experience, offrendo una fusione di sapori, bellezze naturali e tradizioni. L’invito è dunque rivolto a cittadini e visitatori per vivere appieno questa esperienza, che celebra l’essenza di Catanzaro, contribuendo a potenziare la nostra città come meta turistica regionale.”– dichiara Antonio