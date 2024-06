L’associazione Potere al Popolo di Catanzaro critica aspramente l’amministrazione Fiorita: “In questi due anni non è cambiato nulla”

“Non è cambiato nulla!

Alla luce delle grandi manovre che si stanno svolgendo a Palazzo de Nobili, la nostra analisi svolta nel corso di questi due anni, dalla data di elezione del Sindaco Fiorita ad oggi, e anche nell’ultima assemblea aperta, si sta dimostrando puntuale, corretta e veritiera.

Il 24 maggio presso la Casa del Popolo “Thomas Sankara” di Catanzaro si è tenuta la prima assemblea aperta alla cittadinanza convocata dal nodo territoriale di Potere al Popolo. L’incontro ha consentito ai e alle militanti della formazione politica di confrontarsi con la cittadinanza sui tre punti posti all’ordine del giorno: 1) Trasformismo e continuità col passato: cosa è cambiato con l’Amministrazione Fiorita? 2) I temi irrisolti: dalla carenza idrica all’assenza dei servizi sociali 3) Creazione di una piattaforma per migliorare i servizi pubblici locali e valorizzare i beni comuni.

All’Assemblea era presente anche l’ex candidato a Sindaco Avv. Francesco Di Lieto nonché esponenti della società civile. La discussione ha avuto avvio da un rilevante interrogativo largamente condiviso dalla cittadinanza presente: come può questo Consiglio comunale avere tra le fila della maggioranza e dell’opposizione esponenti del partito di Forza Italia? Solo qualche giorno fa l’On. Antonello Talerico ha infatti deciso di riprendere la tessera del partito con il quale era stato candidato ed eletto al Consiglio regionale, Forza Italia, per poi transitare (una volta vinto il ricorso) nel Gruppo Misto. E ricordiamo anche che l’Onorevole, al ballottaggio, si è schierato con Fiorita nella sua corsa alla posizione di primo cittadino. (Come è noto tra le liste che hanno sostenuto la candidatura a Sindaco di Talerico c’era la lista “Noi con l’Italia”, ispirata da Tallini). Si leggano le dichiarazioni di Domenico Tallini, rammentate negli interventi nel corso dell’assemblea, rilasciate a caldo la notte dello spoglio elettorale alla trasmissione Vota Antonio in onda sul canale online della testata giornalistica Calabria 7.

Cosa è cambiato dunque con l’Amministrazione Fiorita? Nulla!

Si riscontra complessivamente una continuità con le precedenti amministrazioni di centro-destra. Infatti, l’assemblea ha riscontrato come i problemi atavici che assillano oramai da decenni la cittadinanza non solo non hanno trovato soluzioni, ma non sono nemmeno affrontati. Le testimonianze raccolte parlano delle difficoltà della vita quotidiana di una cittadinanza che da nord a sud soffre la carenza idrica nelle proprie case trovandosi di fronte a tariffe comunali altissime e incostituzionali, un depuratore che non ha mai smesso di emanare i propri olezzi, l’incertezza di poter vivere una vita tutelata in caso di malattia e ancora problematiche sociali rilevanti come le molteplici condizioni di povertà che imperversano in tutta la città e che vengono affrontate come una questione di ordine pubblico e di sicurezza. Non è mancato il ricordo della vicenda di Mimmo Rocca, affetto da Sma e per il quale si è dovuto dare vita ad un comitato per garantire quel sostegno economico che da troppo tempo manca al cittadino di Tiriolo e che invano ha atteso risposte dal Comune Capofila di Ambito Sociale, Catanzaro appunto. L’assemblea si è conclusa con delle proposte che troveranno riscontro nelle prossime settimane: l’incontro con i comitati di quartiere che si sono attivati per rivendicare soprattutto la mancanza di acqua in città e una ricerca attiva in merito alle condizioni di povertà diffusa nei quartieri del Capoluogo. L’assemblea tutta ha valutato il confronto dello scorso pomeriggio come estremamente necessario in una città in cui il dibattito politico dovrebbe avvenire per le strade, tra la gente comune e non all’interno del Palazzo di città sempre più nel vortice della contraddizione politica.