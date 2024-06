La salute in Calabria come privilegio di casta? L’associazione Potere al Popolo contro il commissario Miserendino: “Impossibile eseguire un elettrocardiogramma a Catanzaro”

La salute come una merce.

Se vuoi curarti paga e se non puoi pagare…peggio per te. Rendere inefficiente il sistema sanitario è una geniale strategia per consegnarlo ai privati, calpestando l’art. 32 della Costituzione. Forse. Di certo abbiamo letto la nota del Dott. Miserendino, commissario straordinario di “Azienda Zero”.

Il Commissario risponde stizzito ad un anziano signore, impossibilitato ad eseguire esami urgenti nella propria città, invitandolo ad un giro turistico per la Calabria, per poter eseguire delle prestazioni sanitarie urgenti.

Il succo della nota del signor Commissario è la conferma di come sia impossibile eseguire un “elettrocardiogramma” nella città di Catanzaro.

Bisogna muoversi. Com’è distante il mondo vellutato delle “autoblu” dalla vita quotidiana delle persone.

Ci sarebbe da chiedere al Commissario come può una persona ammalata, vicina ai novant’anni, organizzare un tour per la Calabria.

A questo punto non rimane che alzare bandiera bianca ed invitare chi soffre a rivolgersi al privato, a pagamento…ed allora il posto per fare il sospirato elettrocardiogramma si trova immediatamente.

La salute in questo paese è un privilegio di casta, se puoi permettertelo ti curi altrimenti stai zitto.

Del resto queste sono le ovvie conseguenze delle folli decisioni di destinare ai privati le risorse necessarie per il funzionamento del servizio pubblico.

E così facendo il progressivo impoverimento e lo svuotamento del pubblico finisce per colpire innanzitutto le classi più deboli.

Curioso poi che nessuno abbia speso una parola su una circostanza davvero mortificante.

Quella che era tra le strutture ospedaliere più grandi e più efficienti del meridione, oggi non riesce a garantire un “elettrocardiogramma” nei prossimi anni. Eppure dalla Regione ci tranquillizzano: “suvvia basta prendere la macchina e sobbarcarsi 100 km …oppure paga e stai zitto”. Ma com’è possibile che, al netto della propaganda del presidente Occhiuto, se paghi il posto lo trovi subito altrimenti puoi anche morire? Il messaggio è fin troppo evidente e chi fa profitto sulla nostra vita ringrazia.