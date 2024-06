Catanzaro: ripulita area via Caduti XVI marzo

L’area di via Caduti XVI marzo, in località Pistoia, è stata oggetto di un corposo intervento di pulizia e bonifica che ha interessato gli spazi verdi, il campetto sportivo, i cigli stradali. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente, Giorgio Arcuri, evidenziando l’intenso lavoro portato avanti dagli addetti di Verdidea che saranno impegnati in tutti i quartieri nelle prossime settimane.

“Un lavoro che, per quanto riguarda Pistoia, è stato reso molto più complicato dalla presenza di rifiuti di ogni genere abbandonati negli spazi comuni e, cosa più grave, siringhe, metadone e altri materiali pericolosi lasciati alla mercè di tutti, con gravi rischi per l’igiene e la salute pubblica”, commenta Arcuri. “Lavorare in queste condizioni non è facile, ed è l’ennesima occasione per rimarcare la necessità di una maggiore e più efficace collaborazione di tutti i soggetti chiamati ad agire a tutela della periferia sud della città, affinché questa non diventi una zona franca, con tutti i pericoli che ne conseguono. Per quanto mi riguarda, posso dire che l’impegno dell’amministrazione per la manutenzione del verde pubblico proseguirà in tutto il territorio, sebbene con qualche ritardo visti il numero esiguo di operatori preposti e le disponibilità delle casse comunali”. L’assessore conclude appellandosi “a tutti i cittadini per far sì che gli sforzi non vengano vanificati da cattive condotte, la cura dell’ambiente e del decoro non può essere solo demandata, ma é un onere di tutti”.