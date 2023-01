Per riequilibrare i serbatoi a seguito dei picchi di consumo registrati nelle ultime ore, l’Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili comunica che dal serbatoio “Madonna Dei Cieli” sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 21 di stasera alle ore 07 di domani 25 gennaio per le seguenti zone: Stadio, San Leonardo, Via Mario Greco, via Crispi, via Milano, via Pascali, via Cortese e zone limitrofe.