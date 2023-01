Catanzaro, prorogata la chiusura della scuola dell’infanzia nel plesso Aranceto

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, con un’ordinanza contingibile e urgente, ha disposto la proroga della chiusura per lunedì 16 gennaio dell’Istituto Comprensivo “Casalinuovo Sud”, limitatamente alla Scuola dell’Infanzia Plesso Aranceto di via Teano.

La decisione del primo cittadino è conseguenziale alla sospensione del servizio idrico per consentire la realizzazione di lavori imprescindibili nell’ambito delle opere della Metropolitana di Catanzaro. In questo tratto di territorio, infatti, in dato odierna non è stato possibile completare la realizzazione di un bypass della condotta idrica e che nella giornata di ieri aveva determinato l’ordinanza di chiusura del plesso per oggi.