Le congratulazioni di Mancuso al neo segretario della Cisl-Calabria, Lavia

“Rivolgo un sincero buon lavoro e le congratulazioni del Consiglio regionale a Giuseppe Lavia, eletto neo segretario della Cisl-Calabria.

Le azioni per promuovere sviluppo, tutelare i livelli occupazionali e creare le condizioni per superare ogni forma di precarietà e garantire prospettive di futuro ai nostri giovani, specie in una fase di accelerate trasformazioni tecnologiche che investono anche il lavoro, è auspicabile che vedano la politica e le organizzazioni sindacali muoversi in sinergia”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso.