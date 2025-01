Baldino (M5S): “Trasporti in Calabria al collasso, Salvini restituisca ai calabresi il diritto alla mobilità”

“Siamo davanti all’ennesimo martedì nero dei trasporti ferroviari. Dopo questi risultati pessimi qualunque ministro dei trasporti in qualunque nazione del mondo si sarebbe dimesso da tempo. Nelle scorse ore abbiamo appreso la notizia che la tratta regionale Sibari – Crotone sospesa per lavori dal 16 settembre che sarebbe dovuta riaprire il 19 gennaio non riaprirà sicuramente prima di giugno perché i lavori lungo i circa 100 km di binario, finanziati con 60 milioni di euro, non sono ancora iniziati. Oggi possiamo parlare di grandi opere per la Calabria, della loro fattibilità, del loro finanziamento e della loro necessaria realizzazione, ma alla Calabria serve prima di tutto la volontà politica di restituire ai suoi cittadini il diritto alla mobilità. Diritto che ancora oggi è negato”.

Così Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio nel corso della conferenza stampa organizzata nella mattinata di oggi all’Hotel Nazionale di Roma dal sindaco di Cosenza Caruso sull’Alta Velocità ferroviaria in Calabria.

“Lo stesso governo Meloni – rimarca Baldino – con il ministro Salvini sta facendo passare il concetto, come per il Ponte sullo Stretto, che la volontà politica può superare ogni ostacolo di natura tecnica. Con questa stessa determinazione Salvini restituisca ai calabresi il diritto alla mobilità. La fascia ionica è esclusa dall’Alta Velocità e non si sa per quanto tempo, è inimmaginabile in ogni caso un’Alta Velocità senza un sistema ferroviario regionale che sia integrato e che metta in connessione tutte le sue infrastrutture come gli aeroporti calabresi. Come si garantisce il diritto alla mobilità se i calabresi continuano ad essere costretti a muoversi con l’autobus o con l’auto?”.

“La politica regionale – conclude Baldino – definisca priorità a breve, medio e lungo periodo e faccia un piano. Occhiuto convochi un tavolo strategico per tutta la mobilità regionale e con tutti gli attori interessati: ministero dei Trasporti, Anas, Rfi, Sacal, società di trasporto, sindacati. Qualsiasi treno ad Alta Velocità se non connesso ai treni regionali diventa inutile. Si faccia promotore poi di un tavolo con le regioni limitrofe come Basilicata e Puglia per una strategia a medio termine che permetta di connettere in rete la mobilità regionale lungo le dorsali joniche e tirreniche e le trasversali Paola/Cosenza-Sibari e Lamezia-Catanzaro”.