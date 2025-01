Il settore welfare pubblica avviso per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità

Il settore Welfare del Comune di Cosenza ha pubblicato un avviso finalizzato alla individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui al relativo Fondo ministeriale. Con questo avviso, l’Ambito Territoriale Sociale n. 1, del quale il Comune di Cosenza è capofila, intende favorire la realizzazione di azioni positive di inclusione socio–lavorativa delle persone in condizioni di disabilità. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso l’attuazione di misure di sostegno nella ricerca di un’esperienza professionale. Si tratta di azioni che saranno funzionali alla progressiva integrazione nel mercato del lavoro, promuovendo progettualità finalizzate all’inclusione attiva delle persone con disabilità. L’avviso pubblico mette al centro la valorizzazione delle capacità delle persone con disabilità, affinché possano assumere un protagonismo nel percorso di inserimento lavorativo e sociale e, più in generale, nel loro progetto di vita. L’obiettivo è quello di attivare percorsi individuali per un nuovo inserimento, o reinserimento, nell’ambito lavorativo e per il potenziamento della capacità di socializzazione e inserimento nella società attiva. Destinatari degli interventi previsti nell’avviso pubblicato dal settore welfare del Comune di Cosenza, sono gli adulti in età lavorativa, preferibilmente giovani, con disabilità soprattutto intellettiva, non occupati, che ricadano nelle condizioni di persone con gravi disabilità psichica-intellettiva o fisica con percentuale superiore al 74%. Altra condizione è che i destinatari risiedano nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Cosenza. Tra gli ulteriori requisiti il bando menziona anche l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato, secondo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e il possesso della “Relazione conclusiva” ai sensi dell’articolo 6 del DPCM del 13 gennaio 2000. I destinatari degli interventi non devono, inoltre, essere inseriti in altre iniziative a sostegno del lavoro, attivate dalla programmazione regionale e nazionale e devono essere disoccupati, ai sensi della normativa vigente. La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un’apposita équipe multi-professionale che valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’idoneità delle candidature e la priorità di accesso al progetto.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere presentata, entro le ore 12,00 del 24 gennaio 2025, dalla persona con disabilità o, in alternativa, dai suoi familiari o da chi ne esercita la tutela giuridica, utilizzando esclusivamente il modello allegato allo stesso avviso. La domanda dovrà essere recapitata tramite una delle seguenti modalità:

-posta elettronica certificata (PEC) del proprio comune di residenza;

-consegnata a mano al protocollo generale del proprio comune di residenza.

Ciascun comune dell’ATS n.1 di Cosenza, trasmetterà successivamente le istanze pervenute al comune capofila di Cosenza ai fini della valutazione e redazione della graduatoria.

Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e non saranno accettate domande carenti della documentazione richiesta.

L’ente coprogettante è “Gli altri siamo noi” di Adriana De Luca.

Per ogni altra informazione si può consultare l’avviso pubblico all’albo pretorio on line del Comune al link https://servizi.comune.cosenza.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=14063&CSRF=06db3284090b67da3285b308fe6fc283