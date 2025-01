Conferenza Regionale delle Democratiche: “Bene proposta di legge Bruni sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne”

“La Conferenza Regionale delle Democratiche esprime il proprio plauso e il più sincero apprezzamento alla consigliera Amalia Bruni per il deposito della proposta di legge regionale sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne e i loro figli. Si tratta di un intervento necessario, che risponde a un’esigenza ormai non più rinviabile e che rappresenta un passo fondamentale nella direzione di una Calabria più giusta e attenta ai diritti e alla sicurezza delle donne.

Come Conferenza Regionale delle Democratiche, siamo al fianco della consigliera Bruni per sostenere e promuovere questa proposta di legge su tutti i territori, affinché diventi patrimonio comune e oggetto di piena consapevolezza e conoscenza, non solo tra le donne, ma anche tra le operatrici e gli operatori che ogni giorno lavorano per contrastare la violenza e per offrire protezione alle vittime.

Già in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lo scorso 25 novembre, avevamo sottolineato l’urgenza di una nuova e più efficace regolamentazione regionale in tema di violenza di genere. Questo disegno di legge rappresenta una risposta concreta a questa necessità e ci auguriamo che il Consiglio Regionale della Calabria possa portarlo in discussione e approvarlo al più presto.

Il nostro auspicio è che questa legge possa essere approvata entro l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. Sarebbe un traguardo simbolico e concreto al tempo stesso, per dimostrare che le istituzioni calabresi sono pronte a dare risposte tangibili alle istanze delle donne e delle comunità.

La Conferenza Regionale delle Democratiche ribadisce il proprio impegno a fianco delle donne calabresi e delle associazioni che ogni giorno combattono contro la violenza di genere, con la convinzione che questa proposta di legge rappresenti un segnale forte di cambiamento e un’opportunità per costruire una società più equa e inclusiva”.

E’ quanto si legge in una nota della Conferenza Regionale delle Democratiche Calabria.