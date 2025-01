Loizzo (Lega): “A Capodanno incidenti stradali diminuiti di un quinto confermano la bontà del nuovo Codice della strada”

“Gli incidenti stradali a Capodanno, nel confronto tra il 2023 e il 2024, come ha giustamente sottolineato Matteo Salvini, sono diminuiti di un quinto. È la conferma della bontà del nuovo Codice della strada”. Lo afferma, in una nota, la deputata della Lega Simona Loizzo. “L’obiettivo – aggiunge – è farli scendere progressivamente e la linea di Salvini è quella giusta. I giovani stanno comprendendo che non si può guidare dopo avere bevuto o assunto sostanze e questo ci induce a confidare che caleranno il consumo di alcol e stupefacenti. L’obiettivo di Salvini è duplice: da un lato, fare diminuire notevolmente gli incidenti stradali, e dall’altro indurre a una forte contrazione del consumo di alcol e droghe, soprattutto tra i più giovani”.