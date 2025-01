Infanzia, Magnolia chiude un intenso anno di educazione alla bellezza e si prepara a condividere in festa i suoi primi 10 anni

2025, 10 anni di risultati e traguardi per il Polo dell’infanzia Magnolia. L’esperienza culturale e formativa che fa della didattica all’aperto, la chiave per promuovere tra i piccoli e piccolissimi, l’ingresso consapevole, creativo, curioso, responsabile e da protagonisti nella società, dopo un intenso 2024 di vera e propria educazione alla bellezza, si prepara a vivere e condividere in questo 2025 appena iniziato un traguardo davvero speciale.

BUSSOLA E METODO CONFERMATI: TUTELA AMBIENTE ED EDUCAZIONE CIVICA

Nell’ambito del progetto di educazione civica portato avanti dal team della Scuola di via Carlo Blasco – spiega la direttrice e pedagogista Teresa Pia Renzo – continuiamo a parlare ai nostri bambini di rispetto dell’ambiente, di biodiversità e di ecosistemi, inclusi gli animali in un modo differente: accompagnando la crescita del senso di appartenenza alla comunità e quella consapevolezza spontanea e divertita sul patrimonio culturale e storico.

FORMIAMO NUOVE GENERAZIONI DI MESSAGGERI DI BELLEZZA

La domanda che continueremo a farci – aggiunge – sarà sempre la stessa: come si fa ad essere messaggeri della bellezza del posto in cui si vive se non la si conosce? E così che anche quest’anno abbiamo promosso diversi momenti per far conoscere loro il territorio.

DA SYBARIS AL POLLINO, PICCOLI RICERCATORI ALLA RISCOSSA

Dalla tappa alla Vallata delle Zucche, nel territorio di Saracena, il Paese del celebre Moscato Passito, nel cuore del Parco del Pollino al Parco Archeologico di Sibari dove gli allievi della Magnolia, in un vero e proprio scavo simulato, si sono improvvisati con scopette, spazzole e cazzuole piccoli aspiranti archeologici sulle tracce dell’antica Sybaris. Dal Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli fino ai castagni secolari di Cozzo del Pesco, passando dalla gioco-passeggiata nel parco archeologico di Castiglione, a Paludi fino alla visita all’Arca di Noè, fattoria didattica di Carolei.

GIORNATE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ

Tra le altre esperienze che hanno incontrato l’entusiasmo dei bambini c’è stata anche la speciale Giornata dell’Albero con la messa a dimora di un ulivo; la Giornata mondiale dei diritti umani; la Giornata della Gentilezza; quella contro la violenza di genere. Sono stati – chiarisce – tutti appuntamenti dal respiro ampio, ma che hanno offerto l’occasione alle educatrici del Polo Infanzia Magnolia di parlare ancora una volta di affettività, rispetto, empatia.

MILLE E UNA ATTIVITÀ, DALL’INGLESE ALLA PISCINA ALLA GINNASTICA

Sono tantissime le esperienze proposte nel corso del 2024 appena conclusosi dalla Scuola di via Carlo Blasco, allo scalo di Rossano: dall’educazione psicomotoria in piscina prevista di giovedì, all’attività sportiva con esercizi a corpo libero, prevalentemente all’aperto, così come previsto Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della Scuola. I percorsi proposti da Magnolia prevedono e continueranno a consolidarsi anche con l’orientamento alla multiculturalità: ogni martedì i bambini continueranno a fare anche un laboratorio d’inglese.

CON UN’AMBIZIONE FORTE: EDUCARE A MANGIARE BENE E TERRITORIALE

Educare i più piccoli ad una corretta alimentazione, lontana dal cibo spazzatura e preferibilmente a filiera corta – prosegue la direttrice del Polo dell’Infanzia Magnolia – resterà il filo conduttore di tutte le attività laboratoriali ed esperienziali promosse non solo all’interno ma anche fuori dalla struttura. La vendemmia, la degustazione del caco, ma anche la preparazione dei dolci della tradizione, i crustoli a Natale, i cudduri a Pasqua, o anche più semplicemente una fetta di pane con un filo d’olio, hanno contribuito e – conclude la Renzo – continueranno a contribuire a favorire questi processi di consapevolezza.