Mangialavori annuncia: “2,75 milioni di euro per completamento Villa della Gioia voluta da Mamma Natuzza”

“Ho sempre considerato il mio impegno in politica come un servizio reso al mio Paese, alla mia terra e alla mia gente. Ed ho cercato di fare dell’ascolto la chiave per riuscire nel mio intento. Oggi sono davvero felice di annunciare che con un emendamento alla Legge di Bilancio 2025 verranno destinati 2,75 milioni di euro per il completamento di quella straordinaria opera che è la Villa della Gioia voluta da Mamma Natuzza”.

Lo ha detto il deputato di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Mileto nella struttura voluta dalla mistica Natuzza Evolo, per la quale è stato avviato il processo di beatificazione.

“I fondi serviranno – ha aggiunto Mangialavori – per terminare i lavori dell’auditorium e della casa di accoglienza per anziani e regalare così al nostro territorio una cittadella in cui la fede e la devozione potranno finalmente trovare la loro casa definitiva. Il mio impegno per Vibo Valentia continua”.