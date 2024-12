Federconsumatori Calabria: “A Natale e Capodanno prezzi più che raddoppiati. Aumenti inaccettabili che penalizzano chi torna a casa”

“Le festività di fine anno sono alle porte e, come sempre, la storia si ripete: i cittadini, siano essi studenti, insegnanti, lavoratori, turisti, che intendono viaggiare durante le giornate clou per gli spostamenti di Natale e Capodanno devono fare i conti con rincari esorbitanti rispetto agli altri periodi pre e post festività”. Lo sostiene, in una nota, Federconsumatori Calabria.

“Nessuna sorpresa, sono anni – è scritto nella nota – che denunciamo questo fenomeno che numerosi cittadini ci segnalano, il problema è che, di anno in anno, i rincari e le differenze di prezzo si fanno sempre più marcati. Le differenze di costo sono notevoli e ammontano, mediamente, sulle tratte considerate, al +133% per viaggiare in bus durante le festività (notevole balzo in avanti rispetto al +33% dello scorso anno), al +78% per chi sceglie l’aereo (anche in questo caso l’anno scorso il sovrapprezzo di “fermava” al +33%), +30% per chi sceglie il treno (l’anno scorso il discostamento era del 20%). In tale quadro si registrano picchi allarmanti: un bus da Reggio Calabria a Torino sotto le festività costa il +267% rispetto al prezzo normalmente applicato; il viaggio inverso sulla stessa tratta costa addirittura il +303%); da Roma a Reggio Calabria, sempre in bus, il viaggio costa +235% (per il ritorno sulla stessa tratta addirittura la differenza di prezzo rispetto a un periodo ordinario è pari al +240%)”.

“Prendendo ad esame i voli aerei – riporta la nota dell’associazione – il record del rincaro tra prezzo normale e quello applicato durante le festività spetta sempre alla tratta Roma-Reggio Calabria: +163% per l’andata e +269% per il ritorno. Brutte sorprese anche per chi decide di viaggiare in treno. La tratta Roma-Reggio Calabria segna notevoli rincari con un +54% per l’andata e +13% al ritorno. In controtendenza la tratta Roma-Bologna, che segna invece dei prezzi più bassi durante le feste. Questi aumenti impediscono a molte persone di tornare a casa per le festività, almeno a coloro che non riescono a trovare soluzioni alternative come un’auto personale, in condivisione con amici e conoscenti o usufruendo di servizi digitali che permettono di mettersi in contatto con altre persone interessate allo stesso tragitto”.

Mimma Iannello Presidente Federconsumatori Calabria: “Il nostro Osservatorio Nazionale – afferma Mimma Iannello, presidente di Federconsumatori Calabria – fornisce oggi ulteriori approfondimenti alla nostra ultima indagine sul viaggiare verso la Calabria durante le Feste. Come rilevano i dati, gli aumenti riguardano essenzialmente le lunghe destinazioni dal Nord verso il Sud e quindi, anche verso la Calabria che registra picchi di aumenti che superano addirittura il 300% tra la prima settimana di dicembre e le due settimane in cui ricadono le festività di Natale e Capodanno. Aumenti pesantissimi e inaccettabili che si abbattono sulle famiglie di ritorno nella nostra regione. È una situazione insostenibile”.