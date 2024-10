La Filcams Cgil sostiene le piazze Friday for Future

“Siamo vicini e solidali con le piazze che anche in Calabria soprattutto gli studenti e le studentesse oggi hanno animato il Friday for Future”.

E’ quanto si legge in una nota del sindacato FILCAMS CGIL.

“Questi giovani rappresentano la speranza per il cambiamento necessario di una società che ha smarrito i valori fondanti in nome di una corsa alla produzione che non tiene conto dei cambiamenti climatici, della scarsità di risorse, del debito enorme che continuiamo ad accumulare e che sarà pagato dalle future generazioni.

Le giuste transazioni: energetica, climatica, digitale dovrebbero occupare le agende della politica locale, regionale, nazionale ed internazionale; invece basta guardare all’atteggiamento repressivo e negazionista del Governo (con il cosiddetto DDL Sicurezza) nei confronti di chi si batte per pretendere giustizia sociale rispetto ai cambiamenti per capire quanta distanza c’è tra i giovani e le Istituzioni”.

La Filcams CGIL Calabria sostiene “la lotta degli studenti e delle studentesse ed in generale le politiche sulla giusta transazione perché i cambiamenti in corso riguardano anzitutto il mondo del lavoro e le sue trasformazioni”.