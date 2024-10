Consiglio regionale, Bevacqua dopo la Conferenza dei capigruppo: “Finalmente accolte nostre richieste su rispetto tempi per interrogazioni e mozioni”

Come annunciato durante l’ultima riunione del gruppo del Pd a Lamezia Terme, Mimmo Bevacqua, durante l’odierna seduta della Conferenza dei capigruppo a palazzo Campanella, ha posto con forza la richiesta di ripristinare l’agibilità democratica in Consiglio regionale con il rispetto di regolamento, statuto e prerogative dei consiglieri.

La richiesta del capogruppo dem ha trovato accoglimento da parte del presidente Mancuso.

“Finalmente – spiega Mimmo Bevacqua – da oggi ripristiniamo le regole previste per l’organizzazione dei lavori del Consiglio regionale e per il contingentamento dei tempi stabiliti per la risposta alle interrogazioni e alle mozioni. Il presidente del Consiglio ha accolto la nostra richiesta e il nostro spirito di collaborazione per tornare a una modalità di organizzazione dei lavori che garantisca il rispetto di ruoli, funzioni e prerogative di consiglieri di maggioranza e di opposizione. Pertanto, si è stabilito di calendarizzare i lavori della Conferenza dei capigruppo per evitare superficialità e possibili incomprensioni, in modo che ogni singola proposta di legge possa essere indirizzata nelle Commissioni competenti stabilendo priorità e esigenze riferite alle proposte avanzate sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Tutto ciò servirà a esaltare il ruolo della Conferenza, ma anche a rendere proficuo e funzionale l’apporto offerto dalla minoranza ai lavori della stessa”.