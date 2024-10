Sinistra Italiana elegge gli organismi dirigenti

Si è tenuta, presso la sala della CGIL di Cosenza, l’Assemblea provinciale di Sinistra Italiana. La Segretaria Iolanda MAGLIARI nella sua relazione ha condiviso la preoccupazione per le guerre in medio oriente e altri fronti con terribili e inaccettabili stragi di innocenti. Ha inoltre, evidenziato l’impegno di tutto il partito per una PACE possibile contro ogni guerra e ogni attività bellica. Ha analizzato poi l’attuale fase politica nazionale, dalla autonomia differenziata al ddl sicurezza, all’impegno del partito per la costruzione di un campo progressista ma senza Renzi.

La segretaria ha poi evidenziato le forti difficoltà che a vari livelli vive la provincia di Cosenza così come tutta la Calabria, a partire dalla SANITA’ PUBBLICA ormai azzerata, alle infrastrutture, al tentativo delle multinazionali di invadere i territori con un eolico selvaggio, alle condotte dell’acqua ormai datate. Insomma una provincia sulla quale non c’è attenzione e investimento né da parte della provincia e né tantomeno da parte del governo nazionale e regionale.

La segretaria Magliari si dice convinta che bisogna partire dai territori mettendo in campo tanto impegno e tante lotte al fine di coinvolgere tutti coloro che ormai non hanno più fiducia nella politica, rassegnati e stanchi di sapere che non c’è alcuna risposta ai loro problemi.

Interessanti spunti sono venuti poi dal qualificato dibattito tra i partecipanti all’assemblea con proposte sulle diverse iniziative da programmare e sulle questioni organizzative della federazione di Cosenza, che oggi vede una forte crescita di interesse verso Sinistra Italiana e un aumento costante degli iscritti e dei circoli.

La segretaria ha , poi, proposto la sua ipotesi di formazione della segreteria politica provinciale.

Il criterio adottato nella scelta è stato quello della rappresentanza di tutti i territori poiché si ritiene che la presenza di un riferimento per ogni territorio , dice la Segretaria Magliari, serva a dare voce ai bisogni dell’intera provincia. Proporre un nuovo modello di fare politica di governo e di servizio, ritornare a parlare ed ascoltare la gente è il principale impegno di Sinistra Italiana anche nella nostra provincia.

La segreteria, approvata all’unanimità dall’assemblea è composta da :

Antonio ASTORINO, di Corigliano Rossano. Funzionario regionale in pensione, impegnato da tempo nelle attività dell’ UCI(Unione Coltivatori Italiani).

Immacolata BONPAROLA, di Acri. Educatore Professionale presso comune prima e Asp poi, ora in Pensione. Da sempre Militante politicamente a sinistra e attiva in CGIL, molto impegnata a difesa dell’ambiente.

Francesco CAPANO, di Altomonte. Consulente legale e avvocato, Funzionario Agenas nella Struttura Commissariale per la Sanità Regione Calabria. Impegnato nel sociale e tesoriere regionale di Sinistra Italiana.

Michele COSENTINO, di Montalto Uffugo. Linguista, dal 2008 milita tra le file della sinistra alternativa cosentina. Attualmente è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina.

Pietro COFONE, di Acri. Laureato in ArtificialIntelligence and Computer Science. Attualmente Ph.D. Student presso il Dipartimento di Matematica e Informatica UNICAL. Candidato per SI al consiglio comunale..

Olimpia DE GREGORIO, di Bonifati. Studi letterari, capo gruppo di minoranza nel comune di Bonifati, appassionata sostenitrice della politica del “fare”, si dedica alla difesa dei diritti umani e tutela dei più fragili.

Anna GRECO, di Casali del Manco. Avvocato civilista, attiva in Sinistra Italiana, porta con sé l’impegno sociale, la sua esperienza di amministratore locale e la sua formazione politica che nasce in un territorio tradizionalmente di sinistra.

Alfonso MELE, di Lungro. Medico internista, una passione per la politica di servizio, oggi vicesindaco di Lungro.

Giovanna PACE, di Mirto Crosia. Funzionaria esperta in progettazione sociale per i fondi di coesione e PNRR, Assistente Sociale e Vittimologa , formatrice per operatori sociali. Attivista nei processi di sviluppo territoriale per l’ area della Magna Graecia.

Maria Carmela PAPALIA, di Cittadella del Capo. Studentessa di scienze politiche presso l’università della Calabria. Ritiene sia uno dei pochissimi partiti a far da ponte tra la politica della vita quotidiana e le istituzioni.

Sandro SCALERCIO, di Cosenza. Agente di commercio,. Eretico. Cultore di conoscenza arte e cultura- Attivista politico e sociale, membro fondatore di “Progetto Meridiano” ( parte di “Primavera della Calabria”).

Nelle conclusioni dei lavori dell’Assemblea il Segretario Regionale Fernando PIGNATARO augurando buon lavoro a tutti, ha evidenziato la qualità del dibattito politico creatosi all’interno dell’assemblea, sottolineando l’impegno del partito nelle tematiche evidenziate dall’assemblea, quale sanità e scuola.

A tale proposito i segretari Pignataro e Magliari impegnano il partito in una imminente iniziativa sui tema della scuola, un tavolo di discussione “la scuola che vogliamo” verso una manifestazione nazionale , che si terrà a Cosenza presso la libreria UBIK sabato 12 0ttobre alle ore 17.00 alla presenza del parlamentare Franco Mari, del coordinatore nazionale del dipartimento scuola e università Peppino Buondonno, oltre a altri relatori del mondo della scuola.

L’iniziativa parte dalla Calabria, coinvolgendo poi le altre regioni, per approdare in una manifestazione nazionale.