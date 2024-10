EXPO FATA, Mancuso: “Evento utile per potenziare area baricentrica della Calabria”

“Esprimo agli ideatori ed organizzatori, pubblici e privati, dell’ edizione EXPO FATA 2024 sostenuta anche da questa Presidenza, le mie sincere congratulazioni. Dopo il successo della prima edizione, EXOPO FATA – afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – si riconferma quale punto di riferimento e vetrina dedicata all’esposizione e alla presentazione di mezzi, attrezzature, prodotti e servizi degli operatori dell’agricoltura del turismo e dell’ambiente. E’ un ambizioso progetto che mira a rilanciare le attività e le risorse turistiche e agricolo – ambientali della Calabria centrale e della Sila catanzarese che si inserisce nell’ambito del più comprensivo progetto di potenziamento economico, istituzionale e politico dell’area baricentrica della Calabria”.

Aggiunge Mancuso: “È anche apprezzabile che un focus particolare, nell’ambito dell’evento espositivo, sia riservato all’enogastronomia e ai prodotti tipici locali. Siamo tutti convinti, infatti, che occorra dedicare maggiore attenzione alla valorizzazione delle peculiarità identitarie dei territori puntando su storytelling, cultura e consapevolezza.

Per tutte queste ragioni, le iniziative come EXPO FATA – che hanno pure l’importante obbiettivo di rafforzare la rete di collaborazione tra imprenditori agricoli e del turismo anche per garantire prospettive di futuro alle aree interne – vanno sostenute al fine di renderle fisse, stabili e durature nel tempo”.