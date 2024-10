Festa dei popoli, Cgil Area Vasta e Filcams Cgil Calabria presenti per dire basta a sfruttamento e caporalato

La Cgil Area Vasta, unitamente alla Filcams Cgil Calabria, sostiene e sarà presente alla Festa dei Popoli organizzata a Catanzaro al centro città domani sabato 5 ottobre.

Un’occasione importante, non solo per ribadire il nostro massimo sdegno contro tutte le guerre e l’escalation folle e criminale che sta attraversando il Medio Oriente, il nostro appello al cessato il fuoco e alla pace come elemento fondante dell’umanità.

Diversi – si legge nel comunicato stampa del sindacato – gli elementi che caratterizzeranno la presenza del sindacato all’interno della Festa dei Popoli, a partire dalla presenza di dirigenti e delegati agli stand informativi che saranno allestiti in piazza, nonché nella partecipazione al dibattito pubblico che darà il via alla seconda edizione di questo importante appuntamento.

La Cgil Area Vasta affronterà i temi dello sfruttamento e del caporalato, sottolineando l’importanza di garantire diritti del lavoro uguali per tutti i lavoratori, senza distinzioni. L’obiettivo è quello di combattere le forme di sfruttamento che ancora oggi colpiscono soprattutto i lavoratori più vulnerabili, promuovendo condizioni di lavoro dignitose e il rispetto dei diritti fondamentali in tutti i settori.

La Filcams Cgil Calabria invece presenterà la campagna di comunicazione rivolta a giovani e migranti dal nome “A muzzo”. “A muzzo” è una campagna informativa e di rappresentanza dei bisogni rivolta alle giovani generazioni, studenti lavoratori e migranti, che approcciano al lavoro senza conoscere i propri diritti e le normative e guarda ad un mondo del lavoro senza regole e senza diritti, specialmente nei settori più soggetti allo sfruttamento come il commercio, il turismo, i servizi, gli appalti. E’ rivolta alle giovani generazioni, studenti lavoratori e migranti, che approcciano al lavoro senza conoscere i propri diritti e le normative.

Per questa edizione la Filcams Cgil Calabria ha scelto di adottare la comunità pakistana che sarà presente con un proprio stand di prodotti artigianali. Spesso, per colpa delle leggi contro i migranti e il diritto alla libera circolazione delle persone, i giovani pakistani sono costretti a lavorare come autonomi vendendo la propria mercanzia tra le spiagge calabresi con un sacco di problemi con le leggi locali nonché con la salute e sicurezza o finiscono ad occuparsi del lavoro di cura, ma senza diritti e tutele.

Nel ringraziare il Comune di Catanzaro per aver organizzato questo importante evento facciamo appello alla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, ai dirigenti sindacali, perché la Festa dei popoli è la festa di tutti noi, che nel lavorare non facciamo distinzione tra razze e confini, perché “la fatica, il sangue e il sudore non hanno colore” e perché, come recita lo slogan di questa edizione, “Nessuno è straniero” né come cittadino, né come lavoratore.