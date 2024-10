Esperienza Barbieri pronta a salpare per promuovere Calabria su nave crociera

Continuare a promuovere attraverso il cibo e le ricette della tradizione, lo straordinario patrimonio agroalimentare e gastronomico regionale. Continua la missione della Famiglia Barbieri che oggi (venerdì 4 ottobre) lascerà la terra ferma per salpare, insieme al Progetto-evento Calabria d’Amare, sulla nave da crociera MSC Divina per uno speciale show cooking che profuma di territori e che racconta di artigiani della terra e di storie che si tramandano da secoli e generazioni.

A BORDO CON LO SHOW COOKING SPECIALE: I RASCATIEDDI

In partenza da Civitavecchia la nave approderà a Santorini, Mykonos e Izmir per ritornare poi dopo 7 giorni di navigazione venerdì 11 ottobre nel porto laziale. Sarà lungo questo percorso che l’Agrichef sarà protagonista di uno show cooking speciale che impreziosirà il viaggio insieme alle iniziative di intrattenimento pensate per gli ospiti. Per questa nuova missione esperienziale l’Agrichef Barbieri proporrà una ricetta tanto semplice quanto antica: i rascatieddri che si preparano con solo 2 ingredienti, acqua e farina.

IDENTITÀ A BORDO. SFILANO ANCHE I COSTUMI ARBERESH

Il racconto gastronomico sarà impreziosito grazie all’attenzione della Regione Calabria, dell’Associazione Italiana Coltivatori (AIC) e dall’Arsac, dalle esposizioni e dai laboratori di artigianato locale; da eventi di intrattenimento con musica e danze tradizionali calabresi, sfilate di moda dei costumi arbëreshe, degustazioni di specialità gastronomiche locali, come la ‘nduja, i formaggi tipici, i vini e gli amari calabresi.

ANCORA UN SUCCESSO LA PARTECIPAZIONE A TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO

L’uovo al purgatorio, ricetta che conquista a ogni assaggio soprattutto gli ospiti internazionali dell’Hotel – Ristorante Barbieri ha conquistato anche i numerosi visitatori dell’ultima edizione di Terra Madre, il Salone del Gusto di Torino dove l’Agrichef è tornato anche quest’anno da protagonista e ambasciatore della sua Calabria.

APPREZZAMENTI ANCHE DAL SINDACO DI BETLEMME

Dopo la partecipazione dell’Expo DiviNazione, l’evento promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare nell’ambito del G7 dell’Agricoltura e della Pesca ospitato nei giorni a Siracusa, sull’isola di Ortigia, centro del Mediterraneo, con la Regione Calabria l’Agrichef Enzo Barbieri è stato protagonista, in particolare, del laboratorio didattico-partecipativo sulla preparazione dell’uovo al purgatorio; una ricetta identitaria, icona della cucina povera, tradizionale e anti-spreco che ha conquistato, tra gli altri, anche il Sindaco di Betlemme Anton Salman, tra gli ospiti illustri presenti alla kermesse giunta alla decima edizione e promossa da Slow Food.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: NAVE DA CROCIERA MSC E GRAN FESTA DEL PANE

La Famiglia Barbieri resta sempre in movimento. Scesa dalla nave da crociera sarà tra i protagonisti della nuova edizione della GRAN FESTA DEL PANE, in programma nella Città d’Arte di Altomonte dal 18 al 20.