Ddl sicurezza: penalisti, nuovi reati solo per lucrare consenso

“Siamo chiamati a confrontarci con la ricorrente creazione di nuove fattispecie di reato, con l’ennesimo ‘pacchetto sicurezza’, attualmente in attesa di trattazione al Senato, con la gravissima crisi in cui sprofonda il sistema carcerario e con le costanti spinte verso normalizzazione del processo penale”. È quanto rileva il presidente dell’Unione delle Camere penali Francesco Petrelli, nella sua relazione per il congresso straordinario dei penalisti che si è aperto oggi a Reggio Calabria. “Nuove ipotesi di reato – aggiunge – introdotte di al fuori di ogni razionalità e ogni serio approfondimento sul piano criminologico e della dottrina penale, solo al fine di lucrare consenso, rispondendo a un bisogno di sicurezza generato maliziosamente dalla stessa politica, incapace di dare risposte concrete ai problemi reali che affliggono il Paese”. Il leader dei penalisti ricorda quindi che “da oltre trent’anni il numero dei reati è in diminuzione e che l’Italia è uno dei paesi più sicuri d’Europa: il nostro tasso di omicidi ogni 100 mila abitanti è pari allo 0,6, quello tedesco è del 50% più alto, mentre è esattamente doppio quello del Regno Unito e quasi triplo quello francese”.