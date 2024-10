Stop dei treni, il senatore Irto, capogruppo del Pd in commissione Trasporti: “Salvini assente, nel ramo è il peggiore ministro d’Europa

«Salvini, chi l’ha visto? È gravissimo che un guasto nel nodo ferroviario di Roma abbia bloccato la circolazione dei treni, al momento sospesa a tempo indeterminato e ancora senza informazioni sulle alternative per chi deve spostarsi». Lo dichiara il senatore Nicola Irto, capogruppo del Pd in commissione Trasporti. «Per l’ennesima volta, dopo i gravi problemi dell’estate scorsa, il servizio ferroviario – incalza il parlamentare dem – è paralizzato di colpo e non sono quantificabili i ritardi, i disagi e i danni sulle spalle dei viaggiatori. Il ministro dei Trasporti ha dato l’ennesima prova di inadeguatezza rispetto al ruolo che ricopre, è il peggiore in Europa e non ne risponde affatto. Mai l’Italia – conclude Irto – era caduta così in basso, eppure siamo alle porte del 2025».