Irma Bucarelli nel Consiglio Direttivo di Arrical: “Opportunità per portare avanti le istanze della Calabria”

Il Sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli, esprime grande soddisfazione per la recente nomina nel Consiglio Direttivo di Arrical, l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria. Questo importante riconoscimento non solo testimonia la fiducia riposta nella nostra comunità, ma rappresenta anche un’ulteriore opportunità per promuovere il benessere e il servizio ai cittadini.

«Mi sento profondamente onorata di far parte di questo organismo, fondamentale per la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche nella nostra regione», ha dichiarato il Sindaco Bucarelli. «La mia nomina è non solo un traguardo personale, ma un’opportunità per portare avanti le istanze e le esigenze del nostro Comune e, più in generale, di tutta la Calabria. È essenziale lavorare insieme per migliorare la qualità dei servizi e garantire un ambiente più pulito e sostenibile per le future generazioni», ha aggiunto.

Irma Bucarelli desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento a tutti i colleghi Sindaci che hanno sostenuto questa candidatura, con una dimostrazione di stima e di grande fiducia nell’impegno e nella partecipazione nelle questioni che riguardano tutta la comunità calabrese.

«In qualità di membro del Consiglio Direttivo di Arrical, mi impegnerò a portare avanti politiche e strategie che possano favorire un’efficace gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e vicino alle necessità dei cittadini», ha concluso il Sindaco Bucarelli, dicendosi altresì certa nella collaborazione di tutti per affrontare insieme le sfide che attendono la nostra regione in materia di salvaguardia ambientale, carenza di risorse idriche e tutela dell’interesse dei cittadini.