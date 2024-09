Calabria è green comunities: Uncem a Martirano Lombardo

“Solo se la Calabria investe sulla Montagna potrà affrontare le complesse crisi demografica e climatica che in questo pezzo di Appennino sono ancora più forti. Eppure, sulle Green Communities, ad accompagnare i territori finanziati dal PNRR e tutti gli altri, manca un referente regionale. Tutto rischia di essere debole, sfilacciarsi, con le due aree finanziate dal PNRR, guidate dai Comuni di Serra San Bruno e Martirano Lombardo, ad avere difficoltà nella spesa. Uncem le sostiene, grazie anche al Progetto ITALIAEk, con il coordinamento del Direttore generale della Presidenza del Consiglio Giovanni Vetritto. Noi rimarchiamo che la Calabria non si sta adoperando per organzzare le Unioni di Comuni e le Unioni montane. Di fatto lascia i Comuni nella solitudine. Bravi, ma soli. Sindaci soli. Solo nel “NOI” si andrà lontano. Se soli, ci si perde, si soffre, ci si lamenta. Ma questo, forse, giova a qualcuno, che non vuole che si organizzi. Non vuloe che piccoli e grandi centri insistano per unirsi, per agire insieme, superando steccati. Non si vuole che si abbiano strumenti istituzionali per sedersi ai tavoli dove si discute, ad esempio, di organizzazione delle scuole, di medici di base che mancano, di grande eolico e di rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche. Temi enormi che con i Comuni frammentati, soli, senza aggregazione spinta e incentivata dalla Regione, verranno trattati da altri e non da chi vive e opera sui territori. Maggioranza e opposizione in Regione Calabria ci ascoltino. Hanno un d.d.l. pronto sul ruolo dei Comuni. Lo approvino in Consiglio regionale. Siano meno timide. Investa, la Regione Calabria, su Unioni, sulle Green Communities – che non sono le comunità energetiche come qualcuno ancora pensa – e usi i 12 milioni di euro di fondo montagna che sta per ricevere dal Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio per finanziare e supportare nuove Strategie locali di Green Communities. È decisivo. Ci credono i Sindaci, in particolare Franco Pucci di Martirano Lombardo, che ringraziamo per l’iniziativa di oggi, insieme con il gruppo di progettiste e pianificatori, giovani e determinati, veramente innovatori, guidato da Susanna Polimanti”.

Lo affermano Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, e Vincenzo Mazzei, Presidente Uncem Calabria.

A Martirano Lombardo stamani sono intervenuti anche le Sindache di Paterno Calabro Lucia Papaianni, di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, di Parenti Donatella Deposito, di Soveria Mannelli Michele Chiodo, il Vicesindaco di Miglierina Pietro Hiram Guzzi.