Calabria con Maison Celestino a settimana moda Parigi, complimenti presidente terza commissione Straface

Esprimiamo apprezzamento per la partecipazione della Maison Celestino, la griffe fondata in Calabria a inizio Novecento, alla prestigiosa Settimana della Moda di Parigi che, inauguratasi nei giorni scorsi si concluderà il prossimo 1° ottobre.

RADICI, STORIA E IMMAGINE CALABRIA PROMOSSE NEL MONDO

È quanto dichiara Pasqualina Straface, presidente della terza commissione sanità e attività sociali, culturali e formative del Consiglio Regionale complimentandosi, in particolare, con la plurisecolare esperienza imprenditoriale tessile, punto di riferimento del Made in Italy e del Made in Calabria, per gli importanti traguardi raggiunti che contribuiscono a esportare fuori dai confini regionali le radici e l’immagine del nostro entroterra, della Sibaritide e dell’intera regione.

MADE IN CALABRIA E MADE IN ITALY DI CUI ANDARE FIERI

Realizzate per lo più in tessuti naturali come il cotone, il lino, la ginestra, la canapa e la pregiatissima seta, i tessuti Celestino sono stati apprezzati da personaggi illustri come le sorelle Fontana, Alcide De Gasperi e Maria José di Savoia, le Case Reali, la Città del Vaticano. Maison Celestino presenterà venerdì 27 settembre nella Capitale francese, la sua nuova collezione Haute Couture Primavera/Estate 2025, firmata dal giovane William Felicetti, stilista di Corigliano-Rossano, ispirata alla cultura e alle atmosfere del Giappone rivisitate in chiaro stile Made in Italy.